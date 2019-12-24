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Правительство Севастополя отчиталось: сданы очередные три сквера

Правительство Севастополя отчиталось: сданы очередные три сквера

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:05 24.12.2019

Правительство Севастополя рапортует: в поселке Орлином благоустроен сквер по ул. Ласпинская, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и парк Воинской славы по ул. Владимира Тюкова и Ивана Пахомова в рамках соглашения между Правительством Севастополя и Правительством Москвы. Также завершено благоустройство сквера в Балаклаве в районе дома № 15 по ул. Солнечная.

Еще три общественных пространства благоустроено, в том числе, и в удаленных районах Севастополя. Общественные территории вымощены тротуарной плиткой, восполнены зелеными насаждениями, оснащены освещением, оборудованы лавочками и урнами. Но в каждом общественном пространстве есть свои особенности. Так, в сквере по ул.Ласпинская установили ограждение, обустроили из железобетона и деревянного бруса мостики, установили детскую площадку. В сквере по ул. Солнечная в Балаклаве отремонтировали пять лестничных маршей, завезли плодородную почву и высадили около 6,5 тыс. кустов кизильника, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Правительство Севастополя отчиталось: сданы очередные три сквера Правительство Севастополя отчиталось: сданы очередные три сквера Правительство Севастополя отчиталось: сданы очередные три сквера Правительство Севастополя отчиталось: сданы очередные три сквера Правительство Севастополя отчиталось: сданы очередные три сквера

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Правительство Севастополя отчиталось: сданы очередные три сквера

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