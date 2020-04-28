Правительство Севастополя расширило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей

Соответствующее постановление Правительство Севастополя приняло во время заседания.

Данное постановление призвано синхронизироваться с федеральным перечнем пострадавших отраслей, по которому завтра вступает в силу соответствующее постановление Правительства РФ. Теперь на них также будут распространяться государственные меры поддержки. Обращаю ваше внимание, что меры поддержки распространяются не только на указанные ОКВЭДы, но и на их подгруппы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента экономического развития Дениса Профатилова.