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Правительство Севастополя расширило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей

Правительство Севастополя расширило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:29 28.04.2020

Соответствующее постановление Правительство Севастополя приняло во время заседания.

Данное постановление призвано синхронизироваться с федеральным перечнем пострадавших отраслей, по которому завтра вступает в силу соответствующее постановление Правительства РФ. Теперь на них также будут распространяться государственные меры поддержки. Обращаю ваше внимание, что меры поддержки распространяются не только на указанные ОКВЭДы, но и на их подгруппы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента экономического развития Дениса Профатилова.

В перечень добавлены следующие отрасли:

  • 91.04.1 — Деятельность зоопарков;
  • 45.19.2 — Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах;
  • 45.19.3 — Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая;
  • 45.40.2 — Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах;
  • 45.40.3 — Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая;
  • 47.19.1 — Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах;
  • 47.19.2 — Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента.

Уточняются:

  • 47.4 — Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах, теперь учитывается вся группа по ОКВЭД;
  • 47.7 — Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах, теперь учитывается вся группа по ОКВЭД.

Таким образом, на данный момент наиболее пострадавшими отраслями экономики в Севастополе признаны:

Правительство Севастополя расширило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей Правительство Севастополя расширило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей Правительство Севастополя расширило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей Правительство Севастополя расширило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей Правительство Севастополя расширило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей

Правительство Севастополя расширило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей

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