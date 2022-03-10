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Правительство Севастополя обещает помочь горожанам в дооформлении документов на землю
Фото: sev.gov.ru

Правительство Севастополя обещает помочь горожанам в дооформлении документов на землю

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:32 10.03.2022

Правительство Севастополя утвердило внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования. Как отметил губернатор Михаил Развожаев, это позволит гражданам завершить оформление документов на земельные участки, которые они получили еще в украинский период.

Это больной вопрос для Севастополя — так называемые «три сотки», которые люди не могли зарегистрировать. Скорректировав норматив, мы сможем помочь многим севастопольцам. Речь идет об участках индивидуального жилищного строительства размером менее 4 и более 15 соток, – подчеркнул Михаил Развожаев.

Напомним, ранее в правительство и в Заксобрание Севастополя поступали многочисленные обращения от жителей города, которые не могли завершить оформление права на землю, законно полученную до вхождения Севастополя в состав России, так как участки, выделенные им государственными органами Украины, не соответствовали нормативам.

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