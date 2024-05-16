Правительство Севастополя: представлен отчёт об исполнении бюджета за первый квартал 2024 года

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева представили отчёт об исполнении бюджета города за первый квартал 2024 года.

В первый квартал мы осуществили четверть доходов и расходов. Если в такой динамике будем двигаться дальше, то как раз спокойно к четвёртому кварталу придём, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Бюджет города за первый квартал года исполнен со следующими основными параметрами: доходы – 16,3 млрд рублей, расходы – 16,4 млрд рублей. Дефицит составил 66 млн рублей. Годовой план выполнен на 21,6%.

За первый квартал 2024 года в доход бюджета Севастополя поступило 16,3 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 6,3% и 10 млрд безвозмездных поступлений. Исполнение кассового плана за первый квартал текущего года по собственным доходам составило 107,2%, — сообщил и. о. директора департамента финансов Алексей Плотников.

За первые три месяца 2024 года расходы бюджета составили 16,4 млрд — это 21,5% от запланированных на весь год расходов. Без учёта целевых поступлений из других бюджетов израсходовано 9,1 млрд рублей.

В первоочередном порядке обеспечивалось финансирование социально значимых расходов. Это заработная плата с начислениями коммунальных услуг, энергоносителей, пособия по компенсации, страховые взносы на обязательное страхование неработающего населения. В течение отчётного периода на эти цели было направлено 6,4 млрд, или 39% от общего объёма произведённых расходов, — отмечает руководитель профильного ведомства.

Также среди приоритетных направлений расходов национальная экономика – кассовый расход 3,4 млрд рублей, жилищно-коммунальное хозяйство – 3,3 млрд, образование – 3 млрд, социальная политика – 2,7 млрд с ростом на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На здравоохранение было выделено и использовано 2,2 млрд рублей с ростом на 10% по отношению к соответствующему периоду прошлого году.

В соответствии с законом о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, резервный фонд Правительства Севастополя на этот год утверждён в размере 200 миллионов рублей. Выделенные в первом квартале 2024 года 185 миллионов пока за истекший период освоены в сумме 69 млн рублей, — говорит Алексей Плотников.

Отчёт об исполнении бюджета Севастополя за первый квартал 2024 года в ходе заседания утверждён Правительством и будет направлен в Законодательное Собрание.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя