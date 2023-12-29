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Правительство Севастополя приняло изменения порядка предоставления госсоцпомощи
Иллюстрация: rk.gov.ru

Правительство Севастополя приняло изменения порядка предоставления госсоцпомощи

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:44 29.12.2023

На заседании Правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева принято постановление об изменении порядка предоставления государственной социальной помощи в виде социального пособия. Это необходимо для приведения документа в соответствие с федеральным законодательством, изменения в которое вступят в силу 1 января 2024 года.

В частности, меняется подход к определению малоимущей семьи, расчёту среднедушевого дохода семьи. Также закрепляется возможность подачи заявления в электронном виде. При этом снижения размера пособия ни в коем случае не произойдёт, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Дмитрия Шамрея. 

Если сейчас общий доход семьи определяется, исходя из уровня прожиточного минимума для различных групп населения, то в новом подходе общий доход будет определяться исходя из уровня прожиточного минимума на одного человека, а не по отдельности для детей, пожилых или работающих, то есть будет учитываться средний доход на члена семьи. Кроме того, ранее, если в одной семье живут вместе родители, дети и другие члены семьи, их доход также учитывался при определении потребности в помощи. В новом подходе будут учитываться только члены конкретной семьи, даже если они проживают вместе с другими родственниками.

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Также благодаря изменениям появится возможность индексировать доплаты к расчётному размеру госсоцпомощи на каждого несовершеннолетнего ребёнка в малоимущих многодетных семьях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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