Правительство Севастополя приняло изменения порядка предоставления госсоцпомощи

На заседании Правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева принято постановление об изменении порядка предоставления государственной социальной помощи в виде социального пособия. Это необходимо для приведения документа в соответствие с федеральным законодательством, изменения в которое вступят в силу 1 января 2024 года.

В частности, меняется подход к определению малоимущей семьи, расчёту среднедушевого дохода семьи. Также закрепляется возможность подачи заявления в электронном виде. При этом снижения размера пособия ни в коем случае не произойдёт, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Дмитрия Шамрея.

Если сейчас общий доход семьи определяется, исходя из уровня прожиточного минимума для различных групп населения, то в новом подходе общий доход будет определяться исходя из уровня прожиточного минимума на одного человека, а не по отдельности для детей, пожилых или работающих, то есть будет учитываться средний доход на члена семьи. Кроме того, ранее, если в одной семье живут вместе родители, дети и другие члены семьи, их доход также учитывался при определении потребности в помощи. В новом подходе будут учитываться только члены конкретной семьи, даже если они проживают вместе с другими родственниками.

Также благодаря изменениям появится возможность индексировать доплаты к расчётному размеру госсоцпомощи на каждого несовершеннолетнего ребёнка в малоимущих многодетных семьях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя