Правительство Севастополя: разъяснение по выплатам компенсации ущерба от последствий непогоды

По поручению губернатора ведется приём заявлений на выплату компенсации ущерба от последствий непогоды в ноябре 2023 года и дождевых паводков в январе 2024 года. Согласно указу губернатора, на некоторых территориях Севастополя был установлен режим ЧС, который предусматривает компенсацию за нанесённый непогодой ущерб.

В случае, если ваш дом не находится на территории, на которой в соответствии с указом был установлен режим ЧС, но последствия непогоды нанесли вашему имуществу ущерб, необходимо обратиться в муниципалитет с соответствующим заявлением для оценки ущерба. Специальная комиссия будет рассматривать каждое такое заявление.

В случае, если ваш дом находится на территории, на которой в соответствии с указом установлен режим ЧС, то выплату, размер которой установлен постановлением Правительства Севастополя № 1240, вы получите через департамент труда и социальной защиты. Если данная сумма не покроет реальную сумму ущерба, то решение о дополнительных выплатах будет принимать вышеуказанная комиссия.

Для оценки ущерба и подачи заявления на компенсацию необходимо обращаться в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя. Если заявление вами уже было подано и сотрудники администрации муниципального образования уже приходили для составления акта ущерба, то повторно обращаться не нужно.

Комиссия будет рассматривать каждое поступившее заявление и по каждому случаю составлять отдельный акт оценки ущерба.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя