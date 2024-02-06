Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Правительство Севастополя: разъяснение по выплатам компенсации ущерба от последствий непогоды
актуально в республике
Правительство Севастополя: разъяснение по выплатам компенсации ущерба от последствий непогоды
Фото: zanmsk.ru

Правительство Севастополя: разъяснение по выплатам компенсации ущерба от последствий непогоды

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:19 06.02.2024

По поручению губернатора ведется приём заявлений на выплату компенсации ущерба от последствий непогоды в ноябре 2023 года и дождевых паводков в январе 2024 года. Согласно указу губернатора, на некоторых территориях Севастополя был установлен режим ЧС, который предусматривает компенсацию за нанесённый непогодой ущерб.

В случае, если ваш дом не находится на территории, на которой в соответствии с указом был установлен режим ЧС, но последствия непогоды нанесли вашему имуществу ущерб, необходимо обратиться в муниципалитет с соответствующим заявлением для оценки ущерба. Специальная комиссия будет рассматривать каждое такое заявление.

В случае, если ваш дом находится на территории, на которой в соответствии с указом установлен режим ЧС, то выплату, размер которой установлен постановлением Правительства Севастополя № 1240, вы получите через департамент труда и социальной защиты. Если данная сумма не покроет реальную сумму ущерба, то решение о дополнительных выплатах будет принимать вышеуказанная комиссия.

Узнайте больше:  Центр занятости населения Севастополя запускает программу поддержки безработных для открытия бизнеса

Для оценки ущерба и подачи заявления на компенсацию необходимо обращаться в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя. Если заявление вами уже было подано и сотрудники администрации муниципального образования уже приходили для составления акта ущерба, то повторно обращаться не нужно.

Комиссия будет рассматривать каждое поступившее заявление и по каждому случаю составлять отдельный акт оценки ущерба.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 19

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЧП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ЧП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.