Правительство Севастополя субсидирует хлебзавод, чтобы удержать цены

Стоимость на социальные сорта хлеба остается фиксированной и не меняется уже четыре года. Об этом рассказали в департаменте сельского хозяйства.

Напомним, по поручению губернатора Правительство Севастополя субсидирует хлебозавод, чтобы удерживать цены на социальные сорта хлеба «Формовой» и «Дарницкий» на уровне 2021 года.

У нас определено два сорта социального хлеба, стоимость которого не меняется с 2021 года и составляет 20 рублей за буханку, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента сельского хозяйства и потребрынка Наталью Скорюкову.

Кроме того, по меморандуму, подписанному между Правительством и торговыми сетями, определен перечень продуктов, торговая наценка на которые составляет не более 15%.

Приобрести социальный хлеб по фиксированной цене можно в фирменных магазинах «Царь хлеб»: