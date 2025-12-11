Правительство Севастополя утвердило изменения в субсидирование ЖКХ

На заседании Правительства Севастополя были приняты изменения в нормативные акты, регулирующие предоставление субсидий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о корректировках, затрагивающих работу «Севтеплоэнерго», «Водоканала» и «Севастопольгаза», направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств и ускорение реализации инфраструктурных проектов.

В первую очередь, ускорены сроки реконструкции теплоснабжения в зоне действия Севастопольской ТЭЦ. В рамках изменений постановления от 14 декабря 2023 года, средства в размере почти 15 млн рублей, ранее запланированные на 2026 год, переносятся на 2025. Это позволит завершить строительно-монтажные работы по переводу тепловой нагрузки ЦТП-70 и ЦТП-63 на новые блочно-модульные котельные по улицам Мельника и Менжинского.

Параллельно правительство расширило возможности поддержки льготных категорий граждан в рамках программы догазификации. Изменения в постановлении от 5 февраля 2024 года позволяют покрывать расходы на покупку и установку газового оборудования за счет городского бюджета, если федеральной субсидии окажется недостаточно.

Кроме того, уточнены объемы финансирования региональной программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2026–2027 годы. За счет экономии по итогам закупок в 2025 году удалось скорректировать планы на будущее: на 2026 год выделено 264,44 млн рублей, на 2027-й — 51,92 млн. В следующем году планируется реконструировать 4 объекта теплоснабжения и 4 объекта водоснабжения, а в 2027 — завершить строительство одного объекта водоотведения. Финансирование осуществляется совместно за счет федерального и городского бюджетов, а проектирование берут на себя сами предприятия — «Севтеплоэнерго» и «Водоканал».

Отдельные изменения коснулись распределения средств по проектам «Водоканала». В связи с уточненными техническими решениями произошло перераспределение бюджета между объектами: строительство модульной насосной станции в селе Пироговка потребовало дополнительных 8,15 млн рублей, тогда как реконструкция бассейна и прокладка сетей обошлись дешевле — на 1,2 млн и 6,95 млн рублей соответственно. Важно, что общая сумма субсидии осталась без изменений — перераспределение проведено строго в рамках ранее утвержденных ассигнований.

Таким образом, принятые решения позволяют гибко реагировать на текущие потребности инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, ускорять ввод объектов, обеспечивать социальную поддержку населения и рационально использовать как федеральные, так и местные бюджетные средства.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя