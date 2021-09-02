Правительство Украины пересчитает «убытки» от потери Крыма

Власти Украины намерены заново оценить экономические потери, которые понесла страна после воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников.

Окончательных цифр убытков никто не назовет. Для этого нужен полноценный аудит, с нашим присутствием в Крыму. Это можно сделать уже после полной деоккупации. Только по активам наш ущерб — до 135 млрд. долларов. Это имущество компаний, частных лиц, активы банков, утраченное право собственности. Но это очень приблизительная цифра, — сказал украинский чиновник.

Резников сообщил, что в разговоре с первым вице-премьером, министром экономики страны Алексеем Любченко они условились, что необходимо еще раз провести оценку потерь Украины, поскольку они могут быть «минимум в два раза больше».

Он также сообщил, что на данном этапе есть смысл «фиксировать все цифры максимально приближено к реалиям, информировать об этом мир и самих россиян«, чтобы, по его словам, «они понимали, что за все придется платить«. Кроме того, продолжил он, Киев должен готовить правовую позицию «для всех вариантов международных судов«. Вице-премьер повторил свою позицию о том, что Украине не удастся вернуть Крым силовым путем, и что современной стратегией является «политико-дипломатический путь».

Пока же этот «путь» заключается в подсчетах и пересчетах «убытков» от потери Крыма. С 2014 года эти суммы менялись неоднократно, естественно, постоянно увеличиваясь.

Например, в 2017 году называлась цифра 41 млрд. долларов. Прошло 4 года, вуаля – 135 миллиардов. И власти «незалежной» честно предупреждают: это не предел… желаний.