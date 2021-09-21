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Правительство уменьшает ассигнования на строительство опреснительных установок в Крыму
Иллюстрация: watercongress.ru

Правительство уменьшает ассигнования на строительство опреснительных установок в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:00 21.09.2021

Объем средств федерального бюджета, предусмотренных на проектирование и строительство опреснителей в Крыму, а также новых объектов водоснабжения, предложено сократить почти на 13 млрд. рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Реализация проектов опреснительных установок и ряда инженерных объектов системы водоснабжения предусмотрена федеральной целевой программой социально-экономического развития Крыма и Севастополя, рассчитанной до 2025 года.

Согласно документу, в связи с переносом срока разработки «проектно-сметной документации и строительства сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса (без учета стоимости необходимой инженерной инфраструктуры)», а также отсутствием необходимости строительства новых объектов водоснабжения в 2022 году предлагается сократить выделение средств из федерального бюджета на 1 млрд .184,8 млн. рублей , в 2024 году — на 11 млрд. 743,4 млн. рублей.

По материалам ТАСС.

Правительство уменьшает ассигнования на строительство опреснительных установок в Крыму

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