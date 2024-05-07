Правоохранители предупреждают сразу о двух новых мошеннических схемах

Злоумышленники пытаются выманить деньги россиян под видом страховщиков и приставов, сообщает Российская газета.

В России активизировались злоумышленники, которые под видом сотрудников страховых фирм предлагают заменить бумажные полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) на электронные. Альтернативный вариант – утверждают, что полис ОМС необходимо как можно быстрее продлить.

В случае, если жертва попадается на уловки мошенников, злоумышленники под различными предлогами призывают установить на смартфон фейковое мобильное приложение Министерства здравоохранения России. Программа, по данным сотрудников МВД, содержит в себе вредоносное программное обеспечение (ПО), которое позволяет получить доступ к мобильному банку пользователя.

Также злоумышленники начали активно рассылать электронные письма от имени судебных приставов. В почтовой рассылке сообщается, что у гражданина есть непогашенная задолженность, которую необходимо срочно оплатить. В противном случае последует немедленная блокировка банковских счетов.

Социальная инженерия, которой сейчас особенно активно пользуются как телефонные, так и сетевые мошенники, всегда опирается на фактор неожиданности и создания стрессовой ситуации для жертвы, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Злоумышленники могут представляться руководителями организации, где работает жертва, правоохранительными органами или представителями государственных органов – чаще всего, из-за внезапности такого звонка, это застает врасплох. Самая популярная стратегия – звонки от имени сотрудников службы безопасности известных российских банков, – рассказал парламентарий.

По его словам, за счет этого злоумышленники создают для жертвы стрессовую ситуацию, в которой «все критическое мышление теряется.

Гражданам также стоит помнить, что полисы ОМС – бессрочны.

Нет никакой нужды менять полис. Даже если гражданин сменил фактическое место проживания все, что ему нужно сделать – сообщить об этом в страховую компанию, – отметил Немкин.

Кроме того, заменить полис на электронный всегда можно на портале госуслуг.

Немкин также напомнил, что государственные органы, банковские и страховые организации никогда не будут звонить гражданам по телефону, тем более просить установить их отдельное приложение.

Если пользователь столкнулся с подобными действиями, то вероятность мошенничества крайне высока. Вредоносное ПО может собирать не только персональные, но и банковские сведения. Например, особое распространение сегодня получил вирус Mamont, который позволяет собирать платежные данные граждан. Крайне важно проявлять осторожность и всегда перепроверять полученную от третьего лица информацию, – рекомендует депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина