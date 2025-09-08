Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Правовая поддержка: в Севастополе завершилась неделя приемов граждан﻿
Новости Республики
Правовая поддержка: в Севастополе завершилась неделя приемов граждан﻿
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Правовая поддержка: в Севастополе завершилась неделя приемов граждан﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:17 08.09.2025

В городе Севастополе со 2 по 5 сентября проводится Неделя приемов граждан по вопросам правовой поддержки.

В рамках этого мероприятия, 5 сентября вице-президент Нотариальной палаты города Севастополя Максим Юрченко провел открытый прием в помещении Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева для оказания бесплатной правовой помощи жителям города и разъяснения их прав и обязанностей. Консультации были связаны с вопросами, связанным с наследованием, правами участников СВО и т.д.

Узнайте больше:  Квартиры, танцы и овощи с огорода - Федеральная нотариальная палата об алиментных соглашениях﻿

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x