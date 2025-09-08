Правовая поддержка: в Севастополе завершилась неделя приемов граждан﻿

В городе Севастополе со 2 по 5 сентября проводится Неделя приемов граждан по вопросам правовой поддержки.

В рамках этого мероприятия, 5 сентября вице-президент Нотариальной палаты города Севастополя Максим Юрченко провел открытый прием в помещении Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева для оказания бесплатной правовой помощи жителям города и разъяснения их прав и обязанностей. Консультации были связаны с вопросами, связанным с наследованием, правами участников СВО и т.д.

источник: Нотариальная палата города Севастополя