Праздничная выставка «Новогодний калейдоскоп» в Евпаторийском краеведческом музее

Традиционно, в период новогодних, рождественских праздников, в Евпаторийском краеведческом музее работает выставка ёлочных украшений и новогодних открыток.

На музейной выставке «Новогодний калейдоскоп» представлено более 200 экспонатов из собрания музея, среди которых елочные украшения 1930-1980-х гг., новогодние открытки 1950-1980-х годов, коллекция Дедов Морозов и Снегурочек, изготовленных в 1940-1980-х годов, — рассказали в музее.

В витринах представлены елочные украшения, изготовленные из ваты, картона, стекла. Среди них можно увидеть сказочных персонажей, космонавтов, космические ракеты и дирижабли, бусы и звезды, а также елки-малютки, украшенные миниатюрными игрушками.

Выставка «Новогодний калейдоскоп» будет работать на протяжении всех новогодних каникул.

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