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Празднично украшенные троллейбусы вышли на маршруты Ялты, Алушты и Симферополя в преддверии 8 марта  

Празднично украшенные троллейбусы вышли на маршруты Ялты, Алушты и Симферополя в преддверии 8 марта  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:22 07.03.2024

Традиционные праздничные троллейбусы, украшенные и оформленные к  Международному женскому дню — 8 марта вышли на маршруты Симферополя, Алушты и Ялты. Как отметил министр транспорта РК Николай Лукащенко, «создаем настроение нашим милым женщинам» (подтвердив фото и видео от «Крымтроллейбуса»).

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Празднично украшенные троллейбусы вышли на маршруты Ялты, Алушты и Симферополя в преддверии 8 марта  

Праздничные троллейбусы курсируют по маршрутам: №5 «Новоромановка – микрорайон Загородный» в Симферополе, №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок» в Алуште и №1 «Троллейбусная станция – ул. Красноармейская» в Ялте.

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