Празднично украшенные троллейбусы вышли на маршруты Ялты, Алушты и Симферополя в преддверии 8 марта

Традиционные праздничные троллейбусы, украшенные и оформленные к Международному женскому дню — 8 марта вышли на маршруты Симферополя, Алушты и Ялты. Как отметил министр транспорта РК Николай Лукащенко, «создаем настроение нашим милым женщинам» (подтвердив фото и видео от «Крымтроллейбуса»).

Праздничные троллейбусы курсируют по маршрутам: №5 «Новоромановка – микрорайон Загородный» в Симферополе, №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок» в Алуште и №1 «Троллейбусная станция – ул. Красноармейская» в Ялте.