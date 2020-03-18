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Праздничное патриотическое граффити украсило железнодорожный вокзал в Симферополе  

Праздничное патриотическое граффити украсило железнодорожный вокзал в Симферополе  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:24 18.03.2020

Крымские художники расписали стены железнодорожного вокзала в Симферополе к годовщине воссоединения полуострова с Россией. Об это сообщает ИА «Крыминформ».

Праздничное патриотическое граффити украсило железнодорожный вокзал в Симферополе  

Над рисунком работали трое мастеров, сообщила информагентству проект-менеджер студии художественной росписи Dislav Полина Щербина.

Три человека занимались художественным оформлением. Я выступила с инициативой оформления поверхности, чтобы гостей нашей республики встречала такая символическая работа. Планировали осуществить этот проект к открытию железнодорожного сообщения, но у нас это немного затянулось, поэтому (приурочили) уже к воссоединению Крыма с Россией, – рассказала Щербина.

Праздничное патриотическое граффити украсило железнодорожный вокзал в Симферополе  

 

Рисунок нанесен на стены подземного перехода на территории вокзала, он состоит из двух частей. Справа художники нарисовали московский Кремль, Красную площадь и медведя, гуляющего по ней. Сверху нарисован российский триколор.

Праздничное патриотическое граффити украсило железнодорожный вокзал в Симферополе  

Слева изображены достопримечательности Крыма – Ласточкино гнездо и Крымский мост, на котором стоит грифон. Ласточкино гнездо изображено на фоне Крымских гор – так, как его можно увидеть с моря.

Праздничное патриотическое граффити украсило железнодорожный вокзал в Симферополе  

А вот Крымский мост отображен с высоты птичьего полета на фоне Черного моря. Как уточнила Щербина, проект был реализован при поддержке Главы Крыма.

Праздничное патриотическое граффити украсило железнодорожный вокзал в Симферополе  

Фото: crimeainfogram.

 

Праздничное патриотическое граффити украсило железнодорожный вокзал в Симферополе  

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