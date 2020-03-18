Праздничное патриотическое граффити украсило железнодорожный вокзал в Симферополе  

Крымские художники расписали стены железнодорожного вокзала в Симферополе к годовщине воссоединения полуострова с Россией. Об это сообщает ИА «Крыминформ» .

Над рисунком работали трое мастеров, сообщила информагентству проект-менеджер студии художественной росписи Dislav Полина Щербина.

Три человека занимались художественным оформлением. Я выступила с инициативой оформления поверхности, чтобы гостей нашей республики встречала такая символическая работа. Планировали осуществить этот проект к открытию железнодорожного сообщения, но у нас это немного затянулось, поэтому (приурочили) уже к воссоединению Крыма с Россией, – рассказала Щербина.

Рисунок нанесен на стены подземного перехода на территории вокзала, он состоит из двух частей. Справа художники нарисовали московский Кремль, Красную площадь и медведя, гуляющего по ней. Сверху нарисован российский триколор.

Слева изображены достопримечательности Крыма – Ласточкино гнездо и Крымский мост, на котором стоит грифон. Ласточкино гнездо изображено на фоне Крымских гор – так, как его можно увидеть с моря.

А вот Крымский мост отображен с высоты птичьего полета на фоне Черного моря. Как уточнила Щербина, проект был реализован при поддержке Главы Крыма.