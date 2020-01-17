Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Праздничные мероприятия в день Крещения Господня в Крыму. Расписание

crimeapress_news

Праздничные мероприятия в день Крещения Господня в Крыму. Расписание
фото: РИА Новости Крым

Праздничные мероприятия в день Крещения Господня в Крыму. Расписание

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:45 17.01.2020

Крещение отмечается православными христианами 19 января и считается одним из великих церковных праздников, установленных в память о том дне, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан к Иоанну Предтече креститься от него.

Особенностью праздника являются два великих водоосвящения. Одно совершается в сочельник (вечер накануне Крещения) в храме. Другое проводится в день праздника под открытым небом, по возможности — у источника воды (реки, озера, родника, ключа). При этом, если вода замерзла, в ней заранее выдалбливают прорубь. По церковному уставу этот обряд сопровождается чтением молитв и троекратным погружением креста в освящаемую воду, после чего она наделяется особой целительной силой. Слово «крещу» или «крещаю» от греческого «баптизо» означает «погружать», — отмечают в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.

Для многих стало традицией искупаться в святых источниках. Где это можно сделать в Крыму?

РАСПИСАНИЕ (ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Ночь в Красных пещерах 

В Добровском сельском совете в ночь с 18 на 19 января организуют праздничное купание в купели в Красных пещерах. В программе также предусмотрен молебен и праздничный концерт. Начало 18 января в 24:00. Вход свободный.

Заплыв в море у часовни 

В Ялте на Крещение Господне пройдет крестный ход от собора Александра Невского к часовне Новомучеников и Исповедников Российских на набережной. Благочинный Ялтинского церковного округа протоиерей Адам  Дмитренко проведет праздничный молебен, после чего желающие смогут окунуться в морскую воду. Затем участники праздника запустят в небо белых голубей. Начало в 13-30.

Крещенские купания в Евпатории

Евпаторийцев и гостей города приглашают принять участие в Крещенских купаниях в  день Богоявления Господня на городском пляже «Солярис». Праздничные мероприятия начнутся   Божественной литургией в Свято-Николаевском соборе в 8.00.

По окончании богослужения в 10.30 пройдет Крестный ход от Свято-Николаевского собора по улице Революции к пляжу «СОЛЯРИС» (ул.Эскадронная, конечная остановка трамвая №1), где в 11.00 будет совершен чин освящения  морских вод   и купание в море.

Севастополь

  • 08.30 –10.00 – Божественная литургия; Свято-Владимирский собор ( Херсонес)
  • 10.30 – 11.00  – Великое освящение воды на соборной площади;
  • 11.00 – Крестный ход от Свято-Владимирского собора к водам Карантинной бухты, освящение вод Черного моря и окунание людей.
  • 14.00   — Чернореченское водохранилище, молебен  в храме Богоявления Господня
  •  14.30 —  15.00 – Крестный ход к  берегу водохранилища, чин освящения воды

Топловский Троице-Параскевиевсий женский  монастырь 

Тысячи людей привлекает в Топловский монастырь в первую очередь слава о святых источниках, исцеления в которых продолжают происходить и в наши дни. Три целебных источника имеются на территории обители: святой Параскевы, святого Георгия победоносца и Трех Святителей (св. Василия Великого, св. Григория Богослова, св. Иоанна Златоуста). Возле каждого из них существует купель, в которых с верою и надеждой на исцеление окунаются паломники.  Начало в 9:00. Вход свободный.

18 января с 11:00 купель будет открыта весь день и ночь, а 19 января весь день все купели открыты.  Просьба к паломникам, желающим причаститься, исповедаться заранее на своих приходах, — подчёркивают в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.

Водосвятный молебен будет совершаться дважды:

  • 18 января — по окончании утреннего богослужения у источника Святой Параскевы, после чего все купели и источники будут доступны до 18 часов 19 января. (т.е. будут работать без перерыва более чем сутки)
  • 19 января — по окончании ночной службы возле Параскевиевского храма.

Празднование Крещения Господня в монастыре  святых Космы и Дамиана

Мужской  монастырь святых Космы и Дамиана  приглашает  паломников 19 января на праздник Крещения Господня, с возможностью окунания в купель.

19 января в 9.00 в мужском монастыре святых бессребреников Космы и Дамиана состоится Богослужение в честь праздника Крещения Господня. По окончании праздничной литургии  в 11.00 на святом источнике в часовне Космы и Дамиана пройдет водосвятный Богоявленский  молебен. Все желающие смогут окунуться в купели.

Въезд на территорию Крымского природного заповедника с 7.00 до 15.00 будет бесплатным по разрешительному письму ( письмо является пропуском в заповедник, в управлении заповедника пропуск приобретать не нужно). Письма можно получить заранее в монастыре и на подворье обители по адресу: пгт.Партенит, ул. Фрунзенское шоссе, 1А; в храме всех Крымских  Святых и Феодора Стратилата в г. Алушта; Симферопольской и Крымской епархии в г. Симферополь.

Празднование Крещения Господня в Алуштинском благочинии

18 января поселок Малореченское. Храм – маяк святителя Николая Чудотворца. 15:00- праздничная Всенощная. По окончании всенощного бдения в 18 часов состоится традиционный крестный ход на набережную и чин освящения воды.

19 января. Алушта. Божественная литургия в храме Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата ( начало в 8.00), по окончании литургии (около 11:20) будет совершен традиционный крестный ход к городской набережной, где состоится чин Великого освящения воды и купание в море.

Освящение морской воды  в аквакомплексе «Саксония» в г. Саки

На территории  аквакомплекса «Саксония»»  г. Саки 18 января в 23.30 часов  будет совершен чин Великого освящения воды.  Вход свободный.

19 января санаторий «Полтава» в 12 часов  чин Великого освящения вод

Праздничная Божественная литургия  начнется в Свято-Ильинском храме в 7.30.

Храм Святителя Николая  Чудотворца.  Пгт Николаевка

19 января По окончании Божественной литургии (начало в 8.00) в 11 будет совершен водосвятный молебен, по окончании которого  состоится   торжественный  крестный ход  к морю ( база отдыха  «Парус») и  чин освящение вод Черного моря

Праздничные мероприятия в день Крещения Господня в Крыму. Расписание

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.