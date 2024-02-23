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Праздничный Приказ Министра обороны России

Праздничный Приказ Министра обороны России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:09 23.02.2024

Приказ Министра обороны РФ.

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Дорогие ветераны!

23 февраля отмечается День защитника Отечества — праздник, неразрывно связанный с ратной историей нашей страны.

Во все времена наши воины верой и правдой служили Отчизне, доблестно отстаивали свободу и независимость родной земли.

Сегодня, в ходе проведения специальной военной операции, они, как и прежде, действуют профессионально, мужественно и самоотверженно, образцово выполняют поставленные задачи, надежно обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность государства.

Своей беспримерной стойкостью и решительностью, верностью долгу и ежедневными подвигами военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и добровольцы шаг за шагом приближают победу России.

В свою очередь государство принимает комплексные меры по поддержанию высокой боевой готовности соединений и воинских частей, системному совершенствованию боевой учебы, оснащению войск современным вооружением и военной техникой, реализует программы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

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Дорогие друзья!

Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд!

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя нашей Родины!

В ознаменование Дня защитника Отечества ПРИКАЗЫВАЮ:

23 февраля 2024 г. в 21.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с существующими нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий на один артиллерийский салют.

Министр обороны РФ, генерал армии С. Шойгу.

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