Праздник Крещения Господня: поздравления Главы Крыма Сергея Аксёнова

Благодать Божия хранит Россию, поэтому ни одна сила в мире не способна ее победить. Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Богоявления – Крещения Господня.
Поздравляю православных христиан с великим праздником Крещения Господня!
Он напоминает нам об одном из ключевых событий евангельской истории – Крещении Господа Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, о Богоявлении.
По словам нашего Патриарха, благодать Божия явилась не избранным, а всем людям – в этом смысл праздника: «Господь пришел в мир и Своей проповедью, Своими бессмертными словами обновил сознание людей, помог им создать новую систему ценностей, нравственных и духовных, в рамках которой и стало развиваться человечество».
Мы знаем, что именно благодать Божия хранит наше Отечество. Поэтому ни одна сила в мире не способна победить Россию, пока наш народ хранит веру и верность заветам предков.
И пусть приобщение к великой святыне – крещенской воде – укрепит не только наше здоровье, но, прежде всего, веру. Наполнит наши души духовной радостью, подарит надежду, напомнит нам о смысле нашего собственного крещения, о христианском долге любви и милосердия», – говорится в поздравлении Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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