Праздник Крещения Господня в Херсонесе. Освящение воды и обряд омовения

В Свято-Владимирском кафедральном соборе прошла традиционная для праздника Крещения, или Богоявления, служба. Крещение — один из важнейших праздников православных христиан. Согласно Евангелию, в этот день Иисус крестился в реке Иордан. Во время этого таинства произошло настоящее чудо: с неба снизошел Святой Дух в виде голубя, а божественный глас назвал его Сыном.

В память об этом событии торжество получило ещё одно название – Богоявление. Праздничное богослужение возглавил благочинный Севастопольского церковного округа, протоиерей Сергий Халюта, в сослужении духовенства собора. С самого утра тысячи верующих собрались в Свято-Владимирском соборе Херсонеса. После божественной литургии на соборной площади состоялось великое освящение воды. Затем верующие прошли крестным ходом от собора к Карантинной бухте, где после освещения воды Чёрного моря был совершён обряд омовения, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»