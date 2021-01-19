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Праздник Крещения Господня в Херсонесе. Освящение воды и обряд омовения

Праздник Крещения Господня в Херсонесе. Освящение воды и обряд омовения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:07 19.01.2021

В Свято-Владимирском кафедральном соборе прошла традиционная для праздника Крещения, или Богоявления, служба.  Крещение — один из важнейших праздников православных христиан. Согласно Евангелию, в этот день Иисус крестился в реке Иордан. Во время этого таинства произошло настоящее чудо: с неба снизошел Святой Дух в виде голубя, а божественный глас назвал его Сыном.

В память об этом событии торжество получило ещё одно название – Богоявление. Праздничное богослужение возглавил благочинный Севастопольского церковного округа, протоиерей Сергий Халюта, в сослужении духовенства собора. С самого утра тысячи верующих собрались в Свято-Владимирском соборе Херсонеса. После божественной литургии на соборной площади состоялось великое освящение воды. Затем верующие прошли крестным ходом от собора к Карантинной бухте, где после освещения воды Чёрного моря был совершён обряд омовения, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Праздник Крещения Господня в Херсонесе. Освящение воды и обряд омовения Праздник Крещения Господня в Херсонесе. Освящение воды и обряд омовения Праздник Крещения Господня в Херсонесе. Освящение воды и обряд омовения

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Праздник Крещения Господня в Херсонесе. Освящение воды и обряд омовения

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