Праздник Крещения Господня в Херсонесе Таврическом — вход на территорию свободный

19 января в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» мероприятия в честь великого православного праздника — Крещения Господня — пройдёт 19 января.

Херсонес в этот день работает в штатном режиме — с 08:00 до 18:00. Вход на территорию будет свободным, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Накануне, 18 января, православные христиане отмечают Навечерие Крещения Господня или Крещенский Сочельник.

В этот день в 7.30 в Свято-Владимирском соборе пройдет божественная литургия, по окончанию которой будет совершен Чин Великого освящения воды. В 16.00 состоится Вечернее Богослужение. 19 января, в день Богоявления или Крещения Господне, с 8.30 – 10.00 в Свято-Владимирском соборе будет проходить Божественная литургия, а с 10.30 — 11.00 на площади возле собора состоится обряд Великого освящения воды. В 11.00 начнется Крестный ход в Карантинную бухту, где произойдет освящение воды Черного моря и окунание верующих, — рассказали в Херсонесе.

Безопасность будут обеспечивать специалисты скорой помощи и спасатели МЧС России. Верующие смогут получить первую медицинскую помощь и после бодрящего купания укрыться от ветра, выпить горячего чая в мобильных пунктах обогрева, которые расположатся на берегу. В бухте будут курсировать спасательные катера.

СПРАВКА: В этот день вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан пророком Иоанном Предтеча (Крестителем). Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения — на Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном.