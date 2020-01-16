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На Крещение в Крыму для купаний организуют порядка 30 мест
иллюстрация: открытые источники

Праздник Крещения в Евпатории. Расписание богослужений

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:04 16.01.2020

19 января 2020 года в Евпатории — в праздник Крещения Господня — во всех православных храмах города состоится Божественная Литургия:

  • в 7 часов в Храме святого апостола Андрея Первозванного (пересечение улиц 60 лет ВЛКСМ и 9 Мая),
  • в 7 часов 30 минут в Свято-Николаевском соборе ( ул. Тучина, 2) и  Храме во имя святителя Луки (мкр. Спутник-2, ул. Согласия, 41),
  • в 8 часов в  Свято-Ильинской церкви ( ул. Братьев Буслаевых, 1-б), Приходе Святого Андрея Первозванного (пгт. Новоозерное, ул. Молодежная, 7), Приходе Всех Святых в земле Российской просиявших (пгт. Мирный, ул. Сырникова, 18), Приходе Священномученика Порфирия, (пгт. Заозерное, ул. Добровольского, 15).

С 10 часов на территориях храмов будут совершены водосвятные молебны (освящение крещенской воды).

В 10.30 часов начнется Крестный ход от Свято-Николаевского собора к пляжу «СОЛЯРИС» (конечная остановка трамвая № 1), где в 11.00 часов пройдут молебен и обряд массового купания в освященной морской воде. Также 19 января 2020 года в пгт. Новоозерное крестный ход пройдет от храма Святого Андрея Первозванного (ул. Молодежная, 7) к набережной (приморский парк), где состоится молебен и обряд массового купания в море, — сообщили в Информационно-аналитическом отделе Евпаторийского городского совета.

Храм во имя святителя Луки (мкр. Спутник-2, ул. Согласия, 41)

ДатаВремя
18.01.202007.30

 

17.00

Нáвечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Божественная Литургия. Великое освящение воды

Всенощное бдение.

19.01.202007.30Святое Богоявле́ние. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная Литургия. Молебен. Великое освящение воды

 

Свято-Ильинская церковь, ул. Братьев Буслаевых, 1-б
ДатаВремя
18.01.202008.00

 

16.00

Нáвечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Божественная Литургия. Великое освящение воды

Всенощное бдение.

19.01.202008.00

 

Святое Богоявле́ние. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная Литургия. Молебен. Великое освящение воды

 

Приход Святого Андрея Первозванного, пгт. Новоозерное, ул. Молодежная, 7

ДатаВремя
18.01.202015.00Освящение воды. Всенощное бдение
19.01.202008.00Святое Богоявле́ние. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная Литургия. Молебен. Великое освящение воды. Крестный ход (ул. Молодежная, ул. Героев Десантников – парковая зона). Освящение морских вод

 

Приход Всех Святых в земле Российской просиявших, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 18
ДатаВремя
18.01.202011.0016.00Освящение водыВсенощное бдение
19.01.202008.00

 

Святое Богоявле́ние. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная Литургия. Молебен. Великое освящение воды

 

Приход Священномученика Порфирия, пгт. Заозерное, ул. Добровольского, 15
ДатаВремя
18.01.202008.00

 

16.00

Нáвечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Божественная Литургия. Великое освящение воды

Всенощное бдение

19.01.202008.00

 

Святое Богоявле́ние. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная Литургия. Молебен. Великое освящение воды

 

Свято-Николаевский собор, ул. Тучина, 2
ДатаВремя
18.01.202007.00

 

16.00

Нáвечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Божественная Литургия. Великое освящение воды

Всенощное бдение

19.01.202007.30

 

 

10.30

Святое Богоявле́ние. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная Литургия. Молебен. Великое освящение воды

Начало Крестного хода. Освящение морских вод

 

Храм святого апостола Андрея Первозванного (пересечение улиц 60 лет ВЛКСМ и 9 Мая)
ДатаВремя
18.01.202007.00

 

16.00

Нáвечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Божественная Литургия. Великое освящение воды

Всенощное бдение

19.01.202007.00Святое Богоявле́ние. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная Литургия. Молебен. Великое освящение воды

Праздник Крещения в Евпатории. Расписание богослужений

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