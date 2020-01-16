Праздник Крещения в Евпатории. Расписание богослужений

19 января 2020 года в Евпатории — в праздник Крещения Господня — во всех православных храмах города состоится Божественная Литургия:
- в 7 часов в Храме святого апостола Андрея Первозванного (пересечение улиц 60 лет ВЛКСМ и 9 Мая),
- в 7 часов 30 минут в Свято-Николаевском соборе ( ул. Тучина, 2) и Храме во имя святителя Луки (мкр. Спутник-2, ул. Согласия, 41),
- в 8 часов в Свято-Ильинской церкви ( ул. Братьев Буслаевых, 1-б), Приходе Святого Андрея Первозванного (пгт. Новоозерное, ул. Молодежная, 7), Приходе Всех Святых в земле Российской просиявших (пгт. Мирный, ул. Сырникова, 18), Приходе Священномученика Порфирия, (пгт. Заозерное, ул. Добровольского, 15).
С 10 часов на территориях храмов будут совершены водосвятные молебны (освящение крещенской воды).
В 10.30 часов начнется Крестный ход от Свято-Николаевского собора к пляжу «СОЛЯРИС» (конечная остановка трамвая № 1), где в 11.00 часов пройдут молебен и обряд массового купания в освященной морской воде. Также 19 января 2020 года в пгт. Новоозерное крестный ход пройдет от храма Святого Андрея Первозванного (ул. Молодежная, 7) к набережной (приморский парк), где состоится молебен и обряд массового купания в море, — сообщили в Информационно-аналитическом отделе Евпаторийского городского совета.
Храм во имя святителя Луки (мкр. Спутник-2, ул. Согласия, 41)
|Дата
|Время
|18.01.2020
|07.30
17.00
|Нáвечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Божественная Литургия. Великое освящение воды
Всенощное бдение.
|19.01.2020
|07.30
|Святое Богоявле́ние. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная Литургия. Молебен. Великое освящение воды
|Свято-Ильинская церковь, ул. Братьев Буслаевых, 1-б
|Дата
|Время
|18.01.2020
|08.00
16.00
|Нáвечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Божественная Литургия. Великое освящение воды
Всенощное бдение.
|19.01.2020
|08.00
|Святое Богоявле́ние. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная Литургия. Молебен. Великое освящение воды
Приход Святого Андрея Первозванного, пгт. Новоозерное, ул. Молодежная, 7
|Дата
|Время
|18.01.2020
|15.00
|Освящение воды. Всенощное бдение
|19.01.2020
|08.00
|Святое Богоявле́ние. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная Литургия. Молебен. Великое освящение воды. Крестный ход (ул. Молодежная, ул. Героев Десантников – парковая зона). Освящение морских вод
|Приход Всех Святых в земле Российской просиявших, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 18
|Дата
|Время
|18.01.2020
|11.0016.00
|Освящение водыВсенощное бдение
|19.01.2020
|08.00
|Святое Богоявле́ние. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная Литургия. Молебен. Великое освящение воды
|Приход Священномученика Порфирия, пгт. Заозерное, ул. Добровольского, 15
|Дата
|Время
|18.01.2020
|08.00
16.00
|Нáвечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Божественная Литургия. Великое освящение воды
Всенощное бдение
|19.01.2020
|08.00
|Святое Богоявле́ние. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная Литургия. Молебен. Великое освящение воды
|Свято-Николаевский собор, ул. Тучина, 2
|Дата
|Время
|18.01.2020
|07.00
16.00
|Нáвечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Божественная Литургия. Великое освящение воды
Всенощное бдение
|19.01.2020
|07.30
10.30
|Святое Богоявле́ние. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная Литургия. Молебен. Великое освящение воды
Начало Крестного хода. Освящение морских вод
|Храм святого апостола Андрея Первозванного (пересечение улиц 60 лет ВЛКСМ и 9 Мая)
|Дата
|Время
|18.01.2020
|07.00
16.00
|Нáвечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Божественная Литургия. Великое освящение воды
Всенощное бдение
|19.01.2020
|07.00
|Святое Богоявле́ние. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественная Литургия. Молебен. Великое освящение воды