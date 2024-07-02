Праздник «О семье, любви и верности!» в Херсонесе Таврическом отменён

Из-за введения в Севастополе режима чрезвычайной ситуации сообщаем, что праздник «О семье, любви и верности!», который должен был пройти в Херсонесе Таврическом 7 июля, отменен.

Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства! Справки предоставляются по телефону: +7 918 071-90-90, +7 (8692) 45-50-07 (доб. 5095), — отмечают в пресс-служб музея-заповедника.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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