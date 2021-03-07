Праздник, однако: в аэропорту «Симферополь» женщин встречают поздравлениями и цветами

В международном аэропорту «Симферополь» проходит всероссийская акция «Вам, любимые» (#ВамЛюбимые). Волонтеры поздравляют пассажирок и сотрудниц аэропорта с приближающимся Международным женским днем и дарят им цветы.
В общем по Крыму раздадут 4 тысячи тюльпанов. На полуострове акцию организовывает Ресурсный центр поддержки добровольчества и региональные волонтёрские движения при поддержке Госкомитета молодежной политики Республики Крым, — отмечают в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».
В рамках акции, с 6 по 8 марта по всей стране волонтёры будут поздравлять женщин в общественных пространствах, социальных учреждениях, особое внимание уделят женщинам-медикам.
фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»
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