Праздник погас… В Симферополе демонтируют новогоднюю ёлку и праздничные инсталляции

20 января в крымской столице стартовали работы по демонтажу новогодней ёлки и праздничных декораций. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора МБУ «Горсвет» Владимир Артемоненко.

Специалисты приступили к демонтажу всех праздничных инсталляций на территории крымской столицы. Работы планируется завершить до конца недели.

В течение недели все гирлянды, светящиеся композиции, украшения с улиц города будут аккуратно демонтированы и перевезены для хранения на склад до следующих новогодних праздников.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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