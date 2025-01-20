Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Праздники в Крыму | Праздник погас… В Симферополе демонтируют новогоднюю ёлку и праздничные инсталляции
актуально в республике
Праздник погас... В Симферополе демонтируют новогоднюю ёлку и праздничные инсталляции
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Праздник погас… В Симферополе демонтируют новогоднюю ёлку и праздничные инсталляции

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 15:55 20.01.2025

20 января в крымской столице стартовали работы по демонтажу новогодней ёлки и праздничных декораций. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора МБУ «Горсвет» Владимир Артемоненко.

Специалисты приступили к демонтажу всех праздничных инсталляций на территории крымской столицы. Работы планируется завершить до конца недели.

В течение недели все гирлянды, светящиеся композиции, украшения с улиц города будут аккуратно демонтированы и перевезены для хранения на склад до следующих новогодних праздников.

Узнайте больше:  Крещение Господне в Свято-Троице-Параскевиевском Топловском женском монастыре

источник: пресс-служба администрации Симферополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: праздники в Крыму

праздники в Крыму

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x