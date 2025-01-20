Праздник погас... В Симферополе демонтируют новогоднюю ёлку и праздничные инсталляции

20 января в крымской столице стартовали работы по демонтажу новогодней ёлки и праздничных декораций. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора МБУ «Горсвет» Владимир Артемоненко.
Специалисты приступили к демонтажу всех праздничных инсталляций на территории крымской столицы. Работы планируется завершить до конца недели.
В течение недели все гирлянды, светящиеся композиции, украшения с улиц города будут аккуратно демонтированы и перевезены для хранения на склад до следующих новогодних праздников.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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С тегами: праздники в Крыму