Праздник Святой Троицы — поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем Святой Троицы.
Поздравляю православных христиан с Днем Святой Троицы – Святой Пятидесятницей!
На пятидесятый день после Воскресения Спасителя Дух Святой сошел на апостолов. Они получили дар говорения на разных языках, чтобы нести Благую Весть в разные страны. Это было великое событие духовной истории человечества. Его называют днем рождения Церкви Христовой.
По преданию, апостол Андрей Первозванный принес огонь христианской веры и в Крым.
Сегодня многие верующие, следуя благочестивому народному обычаю, придут в наши храмы с цветами, а главное – с верой, надеждой и любовью, с готовностью творить добрые дела.
По словам Святейшего Патриарха, для того чтобы спасительная благодать Божия, подаваемая через Церковь, реально укрепляла наши духовные и физические силы, мы должны помнить, что эта благодать дается в ответ на нашу веру.
Пусть Господь хранит наше Отечество, наших воинов, наших родных и близких и весь наш народ.
С праздником, братья и сестры! – говорится в поздравлении Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
