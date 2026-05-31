Праздник Святой Троицы - поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:18 31.05.2026

Поздравляю православных христиан с Днем Святой Троицы – Святой Пятидесятницей!

На пятидесятый день после Воскресения Спасителя Дух Святой сошел на апостолов. Они получили дар говорения на разных языках, чтобы нести Благую Весть в разные страны. Это было великое событие духовной истории человечества. Его называют днем рождения Церкви Христовой.

По преданию, апостол Андрей Первозванный принес огонь христианской веры и в Крым.

Сегодня многие верующие, следуя благочестивому народному обычаю, придут в наши храмы с цветами, а главное – с верой, надеждой и любовью, с готовностью творить добрые дела.

По словам Святейшего Патриарха, для того чтобы спасительная благодать Божия, подаваемая через Церковь, реально укрепляла наши духовные и физические силы, мы должны помнить, что эта благодать дается в ответ на нашу веру.

Пусть Господь хранит наше Отечество, наших воинов, наших родных и близких и весь наш народ.

С праздником, братья и сестры! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

