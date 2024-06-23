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Праздник Святой Троицы: поздравление Сергея Аксёнова
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Праздник Святой Троицы: поздравление Сергея Аксёнова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:14 23.06.2024

Православные часто называют этот праздник днем рождения Церкви.  Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем Святой Троицы – Святой Пятидесятницы.

День Святой Троицы. Пятидесятница. Великий праздник, который сегодня отмечают православные христиане. Его часто называют днем рождения Церкви: на пятидесятый день после Пасхи на апостолов сошел Дух Святой, они стали понимать незнакомые языки и понесли веру Христову разным народам.

Наш Патриарх напоминает слова преподобного Сергия Радонежского: «Воззрением на Святую Троицу преодолевать разделения мира сего». Эти слова прозвучали в те времена, когда русская земля была разделена на «самостийные» княжества, зачастую враждовавшие друг с другом. И Русь с Божией помощью объединилась, одержала победу над врагами, возродилась и стала великой державой.

Сегодня враги поставили цель разорвать Русский мир на части, лишить наш народ силы единства. Но мы помним слова святого, обращенные к нам из глубины веков. Нет сомнений, что с Божией помощью Россия преодолеет все испытания, станет еще более сильной и сплоченной.

Будем молиться о единстве и о Победе!

С праздником! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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