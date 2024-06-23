Праздник Святой Троицы: поздравление Сергея Аксёнова

Наш Патриарх напоминает слова преподобного Сергия Радонежского: «Воззрением на Святую Троицу преодолевать разделения мира сего». Эти слова прозвучали в те времена, когда русская земля была разделена на «самостийные» княжества, зачастую враждовавшие друг с другом. И Русь с Божией помощью объединилась, одержала победу над врагами, возродилась и стала великой державой.

Сегодня враги поставили цель разорвать Русский мир на части, лишить наш народ силы единства. Но мы помним слова святого, обращенные к нам из глубины веков. Нет сомнений, что с Божией помощью Россия преодолеет все испытания, станет еще более сильной и сплоченной.

Будем молиться о единстве и о Победе!

С праздником! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым