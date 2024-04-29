Праздник в Армянске – ЗАГС переехал в новое здание

В Армянске торжественно открыли городской отдел ЗАГС в новом здании. Теперь отдел имеет просторный, современный зал торжественных событий площадью 62,3 кв. метра, комнаты для жениха и невесты, укомплектованные рабочие кабинеты, служебные кабинеты, холл для посетителей и архивное помещение для хранения книг актов гражданского состояния.

Общая площадь здания — 217,1 квадратный метр. Территория отдела — 0,14 гектаров. К слову, на облагороженном участке расположилась символическая «Карета счастья», которая будет функционировать в качестве фото зоны для молодожёнов.

В рамках открытия Армянского городского отдела ЗАГС, право перерезать традиционную Красную ленту предоставили первому заместителю министра юстиции Республики Крым Наталии Пельо и главе Администрации города Армянска Василию Телиженко. Начальник Департамента ЗАГС Минюста Крыма Виктория Головченко передела символический ключ «хозяйке нового здания» — заведующему Армянским городским отделом ЗАГС Андреевой Татьяне, которая пригласила гостей в отдел, в зал торжественных событий, и представила присутствующим главных и почетных гостей — Михаила Репина и Эвелину Наумову, в этом году у них родилась тройня — Вера, Надежда, Любовь, и Тимофея и Карину Стрижеус, у них родился первенец – Мирон, — рассказали в республиканском минюсте.

Для первой семьи провели чествование с вручением подарков, от отдела ЗАГС им преподнесли икону с изображением Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также торт из памперсов. Было отмечено, что рождения тройни не было в Армянске более четверти века, папе и маме пожелали, чтобы в их доме навсегда поселилось счастье, радость, удача, чтобы их дети выросли достойными звания гражданина Российской Федерации.

Для второй пары провели таинство имянаречения с вручением свидетельства о рождении их сына. Супругам Стрижеус также вручили подарки для ребёнка, преподнесли детское раскладное кресло со словами поздравления и пожелания родительского счастья, благополучия, долгих лет жизни.

В рамках поздравления этой семьи папа новорождённого Мирона зачитал клятву отца, клятву бабушек зачитали бабушки. Двум семья передали частички огня семейного очага «Сердце России».

Их также поздравили глава Администрации города Армянска Василий Телиженко и председатель Армянского городского совета Игорь Нижник.

Армянский городской отдел ЗАГС является одним из самых молодых отделов на территории Республики Крым. Он был создан в 1992 году. До этого времени был Армянский поселковый совет, который входил в состав Красноперекопского района. Порядка 20 лет отдел возглавляет Татьяна Андреева, которая начинала свою трудовую деятельность с ведущего специалиста отдела, — отметили в минюсте.

Армянский городской отдел ЗАГС уже 10-й по счету отдел, в котором за 10 лет Российского Крыма проведены капитальные ремонты зданий.

Фото: минюст РК.