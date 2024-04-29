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Праздник в Армянске – ЗАГС переехал в новое здание

Праздник в Армянске – ЗАГС переехал в новое здание

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 19:02 29.04.2024

В Армянске торжественно открыли городской отдел ЗАГС в новом здании. Теперь отдел имеет просторный, современный зал торжественных событий площадью 62,3 кв. метра, комнаты для жениха и невесты, укомплектованные рабочие кабинеты, служебные кабинеты, холл для посетителей и архивное помещение для хранения книг актов гражданского состояния.

Праздник в Армянске – ЗАГС переехал в новое здание

Общая площадь здания — 217,1 квадратный метр. Территория отдела — 0,14 гектаров. К слову, на облагороженном участке расположилась символическая «Карета счастья», которая будет функционировать в качестве фото зоны для молодожёнов.

Праздник в Армянске – ЗАГС переехал в новое здание

В рамках открытия Армянского городского отдела ЗАГС, право перерезать традиционную Красную ленту предоставили первому заместителю министра юстиции Республики Крым Наталии Пельо и главе Администрации города Армянска Василию Телиженко. Начальник Департамента ЗАГС Минюста Крыма Виктория Головченко передела символический ключ «хозяйке нового здания» — заведующему Армянским городским отделом ЗАГС Андреевой Татьяне, которая пригласила гостей в отдел, в зал торжественных событий, и представила присутствующим главных и почетных гостей — Михаила Репина и Эвелину Наумову, в этом году у них родилась тройня — Вера, Надежда, Любовь, и Тимофея и Карину Стрижеус, у них родился первенец – Мирон, — рассказали в республиканском минюсте.

Праздник в Армянске – ЗАГС переехал в новое здание

Для первой семьи провели чествование с вручением подарков, от отдела ЗАГС им преподнесли икону с изображением Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также торт из памперсов. Было отмечено, что рождения тройни не было в Армянске более четверти века, папе и маме пожелали, чтобы в их доме навсегда поселилось счастье, радость, удача, чтобы их дети выросли достойными звания гражданина Российской Федерации.

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Праздник в Армянске – ЗАГС переехал в новое здание

Для второй пары провели таинство имянаречения с вручением свидетельства о рождении их сына. Супругам Стрижеус также вручили подарки для ребёнка, преподнесли детское раскладное кресло со словами поздравления и пожелания родительского счастья, благополучия, долгих лет жизни.

Праздник в Армянске – ЗАГС переехал в новое здание

В рамках поздравления этой семьи папа новорождённого Мирона зачитал клятву отца, клятву бабушек зачитали бабушки. Двум семья передали частички огня семейного очага «Сердце России».

Праздник в Армянске – ЗАГС переехал в новое здание

Их также поздравили глава Администрации города Армянска Василий Телиженко и председатель Армянского городского совета Игорь Нижник.

Праздник в Армянске – ЗАГС переехал в новое здание

Армянский городской отдел ЗАГС является одним из самых молодых отделов на территории Республики Крым. Он был создан в 1992 году. До этого времени был Армянский поселковый совет, который входил в состав Красноперекопского района. Порядка 20 лет отдел возглавляет Татьяна Андреева, которая начинала свою трудовую деятельность с ведущего специалиста отдела, — отметили в минюсте.

Праздник в Армянске – ЗАГС переехал в новое здание

Армянский городской отдел ЗАГС уже 10-й по счету отдел, в котором за 10 лет Российского Крыма проведены капитальные ремонты зданий.

Праздник в Армянске – ЗАГС переехал в новое здание

Фото: минюст РК.

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