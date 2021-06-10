Праздник Вознесения Господня православный храм в южнобережном Кореизе встречает с новым куполом

В четверг, 10 июня, православные отмечают праздник Вознесения Господня. Он приходится на 40-й день после Пасхи. Считается, что в течение сорока дней Иисус Христос пребывал на земле. На сороковой день Спаситель собрал апостолов в Вифании на горе Елеон, «благословил их, стал отдаляться и вознесся на Небо». После этого апостолам явились два ангела и провозгласили, что Христос снова вернется на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых.

В этом году праздник стал знаменательным для южнобережного Кореиза. Впервые свой престольный праздник Храм Вознесения Господня в этом курортном поселке встречает с куполом и надкупольным крестом, установленным буквально накануне.

Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, купол выполненный из прочного золоченого материала в традиционной луковичной форме, весит две с половиной тонны.

Это замечательная история возрождения. Первый храм Вознесения Господня в Кореизе был построен в 1820-е владелицей имения Кореиз княгиней Анной Голицыной. Когда Голицыны строили свою домовую церковь, они наткнулись на фундамент старинного храма с исторической надписью, сделанной на средневековом греческом языке. Эта надпись была встроена в новый храм, который простоял до его разрушения в годы Великой Отечественной войны. Строительство нового храма началось с 2007 года, с мая 2010 в отстроенных помещениях настоятель храма отец Андрей Цешковский стал проводить первые богослужения. Благодарю каждого, кто помог и помогает в богоугодном деле возрождения храма! Божьего благословения во всех благих делах и начинаниях! Со светлым праздником, — написала на своей странице в Facebook Павленко.

Интересно, что со дня Вознесения, который всегда приходится на четверг, и до ближайшего воскресенья в российских деревнях проходили окончательные проводы весны. Первое воскресенье после Вознесения считалось окончанием весны и началом лета.

Фото: страница в Facebook Я.Павленко.