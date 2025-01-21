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Праздники прошли: елки в Крыму перерабатывают в мульчу и гидролаты
фото: скрин видео РИА Новости Крыма

Праздники прошли: елки в Крыму перерабатывают в мульчу и гидролаты

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:07 21.01.2025

Новогодние елки могут обрести «вторую жизнь» не только в виде дров, но и как удобрение для почвы. На небольшом предприятии в Симферополе деревья перерабатывают в мульчу, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Мульча – это, по сути, древесные опилки, но более крупной фракции. По словам руководителя центра развития экологических инициатив «Сеятели» Сергея Бучина, она защищает грунт от холода и лишней влаги.

Мы будем использовать это для растениеводства. У нас общественный питомник, где мы выращиваем растения, соответственно будем мульчировать тару и открытый грунт для того, чтобы растения лучше росли, – пояснил Бучин.

Как происходит переработка

С половины точек акции «Елковорот» мы собрали примерно около двухсот елок, переработаем это за сегодня – получится порядка восьми «кубов» сырья, – говорит Сергей Бучин. — Мы отделяем деревья до диаметра, который позволяет переработать дробилка, это примерно 10 сантиметров, все остальное срезаем, сучки убираем и напрямую помещаем в дробилку и она сама все делает.

Самое сложное, говорит Сергей, это доставить деревья к месту дробления. Это самый экономически невыгодный этап, поскольку существенные затраты идут на транспорт, пояснил он. Занимаются эти, по его словам, неравнодушные люди.

Эта акция целиком и полностью завязана на волонтерах и на социально-ответственном бизнесе, которые участвуют, помогают с транспортом. Департамент городского хозяйства предоставляет лодки для вывоза, – сказал Бучин.

Он отметил, что одной из целей акции является привлечение внимания к вопросу переработки деревьев.

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Где и как используют переработанные елки

По словам Бучина, за шесть лет проведения акции елки использовали по-разному – заготавливали дрова для малоимущих, а также перерабатывали на эфиромасличном заводе.

Я думаю, что есть еще много вариантов ее использования. Главное – найти экономическую целесообразность процесса, – отмечает он.

Конкретно эта партия мульчи пойдет на растения, которые будут выращиваться в общественном питомнике для бесплатной раздачи, добавил Сергей.

Два раза в год наша организация проводит бесплатную раздачу растений – весной и осенью. Люди заблаговременно бронируют то, что они хотят, забирают, потом ведут отчет, где они посадили растение и как оно растет, – рассказал он.

В питомнике стараются выращивать и раздавать наиболее редкие виды растений, говорит Сергей.

У нас здесь более двухсот видов, из наиболее редких – секвойя вечнозеленая, реликтовые растения типа гинкго билоба, медвежий орех, лещина древовидная, – перечислил он.

Помимо этого, в Симферополе новогодним елкам дают вторую «жизнь», перерабатывая их в гидролаты и эфирные масла.

Измельченные хвойные деревья можно использовать также как подстилку в вольерах для животных, сообщал ранее эколог Александр Хабургаев. Кроме того, переработанные елки употребляют в пищу овцы, козы, кролики и другие животные, которых выращивают на фермах.

источник: РИА Новости Крым

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