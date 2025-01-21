Праздники прошли: елки в Крыму перерабатывают в мульчу и гидролаты

Мы будем использовать это для растениеводства. У нас общественный питомник, где мы выращиваем растения, соответственно будем мульчировать тару и открытый грунт для того, чтобы растения лучше росли, – пояснил Бучин.

Мульча – это, по сути, древесные опилки, но более крупной фракции. По словам руководителя центра развития экологических инициатив «Сеятели» Сергея Бучина, она защищает грунт от холода и лишней влаги.

С половины точек акции «Елковорот» мы собрали примерно около двухсот елок, переработаем это за сегодня – получится порядка восьми «кубов» сырья, – говорит Сергей Бучин. — Мы отделяем деревья до диаметра, который позволяет переработать дробилка, это примерно 10 сантиметров, все остальное срезаем, сучки убираем и напрямую помещаем в дробилку и она сама все делает.

Самое сложное, говорит Сергей, это доставить деревья к месту дробления. Это самый экономически невыгодный этап, поскольку существенные затраты идут на транспорт, пояснил он. Занимаются эти, по его словам, неравнодушные люди.

Эта акция целиком и полностью завязана на волонтерах и на социально-ответственном бизнесе, которые участвуют, помогают с транспортом. Департамент городского хозяйства предоставляет лодки для вывоза, – сказал Бучин.

Он отметил, что одной из целей акции является привлечение внимания к вопросу переработки деревьев.