Праздники - всё... Куда в Севастополе отнести новогодние елки для переработки

В Севастополе сдать новогоднюю елку для последующей переработки можно в специальные точки сбора. С 12 по 22 января в городе работают четыре точки, куда можно принести елку и внести вклад в поддержку экологии.

Принести елку можно в Нахимовском районе:

улица 2-й Обороны, в районе остановки общественного транспорта «Сады»;

площадь Кролевецкого, в районе кинотеатра «Моряк».

В Ленинском районе:

улица Павла Силаева, в районе «Славянского базара»;

В Гагаринском районе:

проспект Героев Сталинграда, в районе дома № 60.

Напомним, елка должна быть без игрушек и новогодней мишуры – деревья будут переработаны специальной дробильной машиной. Площадки организованы только для сбора сухих новогодних хвойных деревьев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя