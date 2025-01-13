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Праздники - всё... Куда в Севастополе отнести новогодние елки для переработки
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Праздники — всё… Куда в Севастополе отнести новогодние елки для переработки

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 17:29 13.01.2025

В Севастополе сдать новогоднюю елку для последующей переработки можно в специальные точки сбора. С 12 по 22 января в городе работают четыре точки, куда можно принести елку и внести вклад в поддержку экологии.

Принести елку можно в Нахимовском районе:

  • улица 2-й Обороны, в районе остановки общественного транспорта «Сады»;
  • площадь Кролевецкого, в районе кинотеатра «Моряк».

В Ленинском районе:

  • улица Павла Силаева, в районе «Славянского базара»;
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В Гагаринском районе:

  • проспект Героев Сталинграда, в районе дома № 60.

Напомним, елка должна быть без игрушек и новогодней мишуры – деревья будут переработаны специальной дробильной машиной. Площадки организованы только для сбора сухих новогодних хвойных деревьев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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