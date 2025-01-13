Праздники - всё... Куда в Севастополе отнести новогодние елки для переработки

В Севастополе сдать новогоднюю елку для последующей переработки можно в специальные точки сбора. С 12 по 22 января в городе работают четыре точки, куда можно принести елку и внести вклад в поддержку экологии.
Принести елку можно в Нахимовском районе:
- улица 2-й Обороны, в районе остановки общественного транспорта «Сады»;
- площадь Кролевецкого, в районе кинотеатра «Моряк».
В Ленинском районе:
- улица Павла Силаева, в районе «Славянского базара»;
В Гагаринском районе:
- проспект Героев Сталинграда, в районе дома № 60.
Напомним, елка должна быть без игрушек и новогодней мишуры – деревья будут переработаны специальной дробильной машиной. Площадки организованы только для сбора сухих новогодних хвойных деревьев.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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