Празднование Дня Победы в Севастополе — более 300 мероприятий

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил: 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне город должен встретить «во всеоружии»: не забыть ни одного ветерана, а все мероприятия — их будет более 300 — провести на самом высоком уровне.

Сегодня прозвучала пронзительно тяжёлая цифра – участников обороны и освобождения Севастополя в городе осталось всего 16 человек! Заместитель командующего Черноморским флотом Игорь Валентинович Курочкин предложил сегодня поддержать общероссийскую акцию «Если ты не сможешь прийти на парад, парад придёт к тебе». Военные с оркестром проведут парады во дворах, где живут наши герои, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на севастопольский парад 9 мая. Считаю важным, при оформлении города использовать фотографии и архивные материалы о Севастополе и его героях, – цитирует пресс-служба врио губернатора.

В усиленном режиме, готовя город к празднику, будут коммунальные службы.