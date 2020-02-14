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Празднование Дня Победы в Севастополе - более 300 мероприятий
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Празднование Дня Победы в Севастополе — более 300 мероприятий

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:04 14.02.2020

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил: 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне город должен встретить «во всеоружии»:  не забыть ни одного ветерана, а все мероприятия — их будет более 300 — провести на самом высоком уровне.

Сегодня прозвучала пронзительно тяжёлая цифра – участников обороны и освобождения Севастополя в городе осталось всего 16 человек! Заместитель командующего Черноморским флотом Игорь Валентинович Курочкин предложил сегодня поддержать общероссийскую акцию «Если ты не сможешь прийти на парад, парад придёт к тебе». Военные с оркестром проведут парады во дворах, где живут наши герои, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на севастопольский парад 9 мая. Считаю важным, при оформлении города использовать фотографии и архивные материалы о Севастополе и его героях, – цитирует пресс-служба врио губернатора.

В усиленном режиме, готовя город к празднику, будут коммунальные службы.

На плечи коммунальщиков ложится громадная ответственность. До 9 мая 2020 года проведём капитальный ремонт 2 братских захоронений Братского кладбища 414-й стрелковой дивизии и братского кладбища 89-й стрелковой дивизии. Кроме этого всего в этом году мы запланировали и приведём в порядок 26 воинских захоронений. Не оставим без внимания въездные знаки – памятный знак «Звезда города-героя Севастополя» и скульптурную композицию «Звезда Города-Героя Севастополя», – отметил Михаил Развожаев.

Празднование Дня Победы в Севастополе - более 300 мероприятий

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