Празднование Широкой Масленицы в Ялтинском регионе — где и когда?

План мероприятий празднования Широкой масленицы в Ялтинском регионе таков:
28 февраля (пятница)
- 15:00 – развлекательная программа «Спеши народ, Масленица идёт!» (Ялта, ул. Фурмана, 4)
1 марта (суббота)
- 10:00 – кулинарный конкурс «Ой, Масленица затейница!» (пгт Никита, 12).
- 12:00 – праздник проводов зимы и встречи весны «Масленица» (Алупка, ул. Фрунзе, 1). Гостей ждут весёлые песни, частушки и пляски, игры, вкусные блины и отличное настроение.
- 12:00 – народные гуляния «Масленица» (Ливадия, ул. Батурина (бывшие бани). В программе запланированы конкурсы, подарки, тематическая фотозона, чай и, конечно же, блины. Завершат проводы зимы традиционным сжиганием чучела (подвоз местных жителей будет осуществляться с ул. Суворовской, 14 и пгт Ореанда, 18 в 11:45).
- 12:00 – народное гуляние Широкая масленица. Гостей ожидают веселые игры, хороводы, угощения и концерт (Форос, ул. Космонавтов, 6).
- 14:00 – концерт «Ой, да Масленица!» (Гурзуф, ул. Артековская, 12).
- 14:00 – народные гуляния «Праздник Масленицы» (Гаспра, ул. Тамарлы 6/24). Гостей ожидает тысяча блинов, спортивные мероприятия, конкурсы, призы, аниматоры для детей.
2 марта (воскресенье)
- 11:30 – театрализованное представление «Широкая Масленица!» (Кореиз, ул. Севастопольское шоссе, 4).
- 15:00 – праздник Масленицы (Ялта, ул. Горького, 26, детская площадка). В программе запланированы игры для детей, выступление коллектива «Сударушки» и, конечно же, угощение блинами.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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