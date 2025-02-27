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Празднование Широкой Масленицы в Ялтинском регионе - где и когда?
источник фото: пресс-служба администрации Ялты

Празднование Широкой Масленицы в Ялтинском регионе — где и когда?

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 19:32 27.02.2025

План мероприятий празднования Широкой масленицы в Ялтинском регионе таков:

28 февраля (пятница)

  • 15:00 – развлекательная программа «Спеши народ, Масленица идёт!» (Ялта, ул. Фурмана, 4)

1 марта (суббота)

  • 10:00 – кулинарный конкурс «Ой, Масленица затейница!» (пгт Никита, 12).
  • 12:00 – праздник проводов зимы и встречи весны «Масленица» (Алупка, ул. Фрунзе, 1). Гостей ждут весёлые песни, частушки и пляски, игры, вкусные блины и отличное настроение.
  • 12:00 – народные гуляния «Масленица» (Ливадия, ул. Батурина (бывшие бани). В программе запланированы конкурсы, подарки, тематическая фотозона, чай и, конечно же, блины. Завершат проводы зимы традиционным сжиганием чучела (подвоз местных жителей будет осуществляться с ул. Суворовской, 14 и пгт Ореанда, 18 в 11:45).
  • 12:00 – народное гуляние Широкая масленица. Гостей ожидают веселые игры, хороводы, угощения и концерт (Форос, ул. Космонавтов, 6).
  • 14:00 – концерт «Ой, да Масленица!» (Гурзуф, ул. Артековская, 12).
  • 14:00 – народные гуляния «Праздник Масленицы» (Гаспра, ул. Тамарлы 6/24). Гостей ожидает тысяча блинов, спортивные мероприятия, конкурсы, призы, аниматоры для детей.

2 марта (воскресенье)

  • 11:30 – театрализованное представление «Широкая Масленица!» (Кореиз, ул. Севастопольское шоссе, 4).
  • 15:00 – праздник Масленицы (Ялта, ул. Горького, 26, детская площадка). В программе запланированы игры для детей, выступление коллектива «Сударушки» и, конечно же, угощение блинами.

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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