Pre-milled абатменты для стоматологической практики — особенности и виды

Pre-milled абатменты – это абатменты, которые уже изготовлены заранее и готовы к использованию после минимальной доработки. В стоматологии, особенно в имплантологии, абатмент – это элемент, который соединяет имплантат с коронкой или другим протезом.
Когда говорят о pre-milled абатментах https://www.admdental.ru/catalog/zubnaya-protetika-adm-dental/pre-milled-abatments/, имеют в виду, что они уже частично или полностью обработаны на заводе. Такие абатменты изготавливаются из прочных материалов, таких как титановые или циркониевые сплавы, и часто предназначены для дальнейшей индивидуальной подгонки под конкретные клинические случаи. Это экономит время в стоматологической практике, так как предварительная обработка позволяет сократить этапы изготовления и ускоряет процесс установки имплантатов и протезов.
В целом, использование pre-milled абатментов может повысить точность и удобство в процессе установки, а также улучшить результат лечения для пациентов.
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Виды Pre-milled абатментов
Pre-milled абатменты могут быть различных видов в зависимости от материала, формы и назначения. Вот основные категории:
По материалу:
- титановые абатменты: наиболее распространенные и проверенные временем, обеспечивают отличную прочность и биосовместимость.
- циркониевые абатменты: изготавливаются из высокопрочного керамического материала. Обладают отличной эстетикой, так как цвет циркония хорошо сочетается с натуральными зубами и деснами.
По форме:
- стандартные (премилованные) абатменты: эти абатменты имеют стандартную форму и размеры, которые подходят для большинства случаев. Они могут быть использованы с большинством стандартных имплантатов.
- адаптивные абатменты: эти абатменты имеют определенную степень индивидуальной подгонки, что позволяет их использовать в различных клинических ситуациях с минимальной доработкой.
По конструкции:
- преобразуемые абатменты: позволяют стоматологу вносить небольшие изменения в форму и наклон абатмента после его предварительного фрезерования, что позволяет лучше подстроить его под конкретный случай.
- окончательные абатменты: уже полностью обработаны и готовы к установке, с минимальной или без дополнительной обработки.
По назначению:
- эстетические абатменты: разработаны для достижения наилучшего визуального результата, особенно в области передних зубов. Обычно это циркониевые абатменты.
- функциональные абатменты: предназначены для обеспечения прочности и долговечности в ситуациях, когда эстетика не является основным приоритетом.
Эти абатменты позволяют стоматологам и зубным техникам быстрее и точнее выполнять установку имплантатов и протезов, обеспечивая при этом высокий уровень комфорта и долговечности для пациентов.
Pre-milled абатменты — приобретение
Pre-milled абатменты изготавливаются из специфических материалов, таких как титан и цирконий, которые обладают определенными характеристиками, подходящими для стоматологических применений.
Где клиники приобретают pre-milled абатменты
Производители имплантатов и абатментов:
- многие компании, специализирующиеся на стоматологических имплантатах, предлагают pre-milled абатменты в своем ассортименте. Такие компании часто имеют свои каталоги и предоставляют услуги напрямую стоматологическим клиникам.
Дентальные дистрибьюторы:
- существуют специализированные дентальные дистрибьюторы, которые занимаются продажей стоматологических материалов и оборудования, включая pre-milled абатменты. Эти дистрибьюторы могут работать с несколькими брендами и предложить широкий выбор продуктов.
- обычно они предлагают как стандартные абатменты, так и индивидуальные решения.
Цифровые стоматологические лаборатории:
- некоторые лаборатории, которые занимаются цифровыми технологиями и CAD/CAM системами, могут предоставлять услуги по изготовлению pre-milled абатментов. Такие лаборатории могут работать по запросу клиник и предоставлять как стандартные, так и индивидуальные решения.
Онлайн-платформы и магазины:
- в последнее время также появляются онлайн-платформы, где клиники могут заказывать стоматологические материалы, включая абатменты. Эти платформы часто предоставляют подробные каталоги и информацию о продукции.
Важно, чтобы клиники работали с проверенными поставщиками и производителями, чтобы гарантировать качество и совместимость абатментов с используемыми имплантами и протезами.
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