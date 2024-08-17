Pre-milled абатменты для стоматологической практики — особенности и виды

Pre-milled абатменты – это абатменты, которые уже изготовлены заранее и готовы к использованию после минимальной доработки. В стоматологии, особенно в имплантологии, абатмент – это элемент, который соединяет имплантат с коронкой или другим протезом.

Когда говорят о pre-milled абатментах https://www.admdental.ru/catalog/zubnaya-protetika-adm-dental/pre-milled-abatments/, имеют в виду, что они уже частично или полностью обработаны на заводе. Такие абатменты изготавливаются из прочных материалов, таких как титановые или циркониевые сплавы, и часто предназначены для дальнейшей индивидуальной подгонки под конкретные клинические случаи. Это экономит время в стоматологической практике, так как предварительная обработка позволяет сократить этапы изготовления и ускоряет процесс установки имплантатов и протезов.

В целом, использование pre-milled абатментов может повысить точность и удобство в процессе установки, а также улучшить результат лечения для пациентов.