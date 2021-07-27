Предельный срок уплаты имущественных налогов могут перенести на 1 сентября

Установленный в действующем Налоговом кодексе срок уплаты имущественных налогов для физических лиц (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалансированность региональных бюджетов, в связи с чем его предлагается сдвинуть на 1 сентября. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ. Автор инициативы — законодательное собрание Владимирской области. Согласно действующему законодательству, напоминает
Установленный в настоящее время срок уплаты имущественных налогов для налогоплательщиков — физических лиц (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов. Это приводит к неравномерной наполняемости бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, включая их дорожные фонды, а также к отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения возложенных полномочий и принятых расходных обязательств, — говорится в пояснительной записке к документу.
Налог на имущество физических лиц является местным налогом и перечисляется на 100% в местные и региональные бюджеты.
Согласно отчету Казначейства РФ об исполнении консолидированного бюджета регионов за 2020 год в рамках взимания транспортного налога с физических лиц было собрано 151,4 млрд рублей; земельного налога — 43,8 млрд рублей; налога на имущество физических лиц — 78,7 млрд рублей.
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