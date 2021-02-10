«Предкам на заметку. В диалоге с подростком» — проект Крымского ТЮЗ

В Крымском государственном театре юного зрителя стартует большой новый проект с говорящим названием «Предкам на заметку. В диалоге с подростком».

Каждый месяц воспитанники актерских студий детского театра «Золотой ключик» в Крымском ТЮЗе будут проводить читки современной драматургии для подростков, обсуждать острые темы и отстаивать свою точку зрения во взаимоотношениях отцов и детей, — отмечают в пресс-службе театра.

Важно, что пьесы для публичного исполнения выбирали сами ребята — подростки 11-16 лет из четырех актерских групп при театре. Они же исполнят основные роли в показах.

За время проекта участники успеют поговорить:

28 февраля — о взрослении и непростых взаимоотношениях со взрослыми — читка пьесы Леси Гуры «Найди во мне человека»;

31 марта — об инфантильности и ответственности родителей — читка пьесы Керен Климовски «Мой папа Питер Пэн»;

23 апреля — о принятии другого и необходимости находить общий язык — читка пьесы Даны Сидерос «Всем кого касается»;

21 мая — о том, чем дети платят за эксперименты взрослых и каково быть не таким, как большинство — читка пьесы Алексея Житковского «Девочка с головой волка».

Ребята, обязательно приводите родителей! Они вечно заняты и не всегда готовы поговорить с вами, услышать вас, попытаться понять. Темы — остросоциальные, актуальные и от этого мегаинтересные. Так что, дорогие тинейджеры и представители креативного класса, ждём вас! — говорит художественный руководитель Крымского ТЮЗа Андрей Пермяков.

На читки театр планирует пригласить драматургов — авторов прочитанных пьес. После каждой читки также планируется обсуждение увиденного со зрителями и участниками: родителями, педагогами и подростками.

Вход на все читки свободный!

Но для соблюдения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и соблюдения 30% наполняемости зала театра, просим зрителей предварительно зарегистрироваться на мероприятие по телефону +7-978-973-96-97, — подчёркивают организаторы проекта.

Крымский государственный театр юного зрителя просит вас посещать учреждение в медицинских масках и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров.