Предложение: очередникам хотят выдавать конфискованные у чиновников квартиры

В экономику страны сегодня оказываются вовлеченными лишь 20 процентов конфискованных по решению суда жилых помещений. В Реестре федерального имущества по разным причинам «застряли» около пяти тысяч объектов. Более активному возвращению на рынок изъятой у коррупционеров недвижимости мешают ограничения в законе о приватизации, которые следует снять. Такой законопроект внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов и сенаторов. «Парламентская газета» выясняла, как инициатива поможет решению квартирного вопроса.

Более 40 тысяч квадратных метров

По данным Счетной палаты, в экономику вовлечены лишь около 20 процентов жилых помещений, конфискованных по решению суда за коррупционные правонарушения. В общей сложности в российской казне сегодня находятся 273 жилых помещения площадью 40,9 тысячи квадратных метров и кадастровой стоимостью более 1,8 миллиарда рублей.

В то же время в реестре федерального имущества по разным причинам «застряли» около пяти тысяч объектов недвижимости, отметила в своем Telegram-канале автор законопроекта зампред Госдумы Виктория Абрамченко. В настоящее время срок их реализации достигает двух лет; при этом его реально сократить до полугода.

С жилыми помещениями ситуация аналогичная. Профильное ведомство готово продать это имущество, но мешают законодательные рамки, — написала вице-спикер палаты.

Сейчас закон о приватизации разрешает продавать квартиры, изъятые у коррупционеров, если их рыночная стоимость на вторичном рынке в два или более раза превышает сумму, рассчитанную по формуле: площадь квартиры умножается на среднюю цену квадратного метра жилья в регионе по данным Росстата.

Однако, обратила внимание Абрамченко, только восемь процентов квартир соответствуют этому критерию.

По ее мнению, управление конфискованным имуществом должно быть эффективным, «чтобы пополнять бюджет и обеспечивать вовлечение объектов недвижимости в экономику».

Лишние препоны не нужны

Для ускорения процесса законодатели предлагают снять ограничения.

Внесенный законопроект направлен на повышение эффективности распоряжения помещениями, поступившими в жилищный фонд страны, в том числе по судебным решениям о конфискации имущества, полученного в результате коррупционных правонарушений, — отметил в беседе с «Парламентской газетой» соавтор законопроекта зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, поправки расширяют критерии выставления таких жилых помещений на приватизационные торги, что позволит государству более рационально распоряжаться имуществом и сократить расходы на его содержание и оценку. Дополнительно предусматривается отмена обязательного шестимесячного ожидания между повторными торгами, если предыдущие признаны несостоявшимися — это также ускорит процесс реализации недвижимости.

Кроме того, законопроект уточняет понятие «жилые помещения» в статье 30.4 закона о приватизации и дополняет ее перечнем недвижимости: это могут быть дома, квартиры, их части, комнаты и доли. По мнению Анатолия Выборного, это обеспечит единообразие правового регулирования с Жилищным кодексом РФ «и исключит правовые неопределенности при принятии решений о приватизации конфискованных за коррупцию квартир».

В то же время зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что нововведение поможет пополнять конфискованными квартирами специализированный жилищный фонд:

То есть речь идет о жилье, которое предоставляется гражданам, стоящим в очередях или которых переселяют из аварийных домов. Понятно, что не так много квартир, изъятых у коррупционеров, но зачастую в некоторых регионах каждая лишняя дополнительная квартира решает чью-то судьбу.

