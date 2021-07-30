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Предметы античных поселений Кульчук и Беляус пополнили фондовое собрание Музея-заповедника «Калос Лимен»

Предметы античных поселений Кульчук и Беляус пополнили фондовое собрание Музея-заповедника «Калос Лимен»

Опубликовал: КрымPRESS в Археология в Крыму 20:35 30.07.2021

Фондовое собрание Историко-археологического музея-заповедника «Калос Лимен» по итогам полевого сезона 2020 г. пополнилось более чем 60 предметами из раскопок античных поселений Кульчук и Беляус.

Все артефакты, переданные музею, представляют большой научный интерес. Около ста лет на городище Кульчук (Черноморский район, южнее с. Громово) ведутся полевые археологические работы. Экспедиции возглавляли ведущие археологи: 1929 г. – Л.А. Моисеев, 1933 г. – П.Н. Шульц, 1960-1975 гг. — А.Н. Щеглов, О.Д. Дашевская и А.С. Голенцов, 1984-1994 – А.С. Голенцов. С 2006 г. возобновляется исследование памятника Донузлавской археологической экспедицией под руководством Сергея Борисовича Ланцова  — заместителя директора по научной работе и заведующего отделом античной археологии Института археологии Крыма РАН, кандидата исторических наук, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

 

 

Каждый полевой сезон приносит новые открытия в области изучения античных памятников Тарханкута.

Предметы античных поселений Кульчук и Беляус пополнили фондовое собрание Музея-заповедника «Калос Лимен» Предметы античных поселений Кульчук и Беляус пополнили фондовое собрание Музея-заповедника «Калос Лимен» Предметы античных поселений Кульчук и Беляус пополнили фондовое собрание Музея-заповедника «Калос Лимен» Предметы античных поселений Кульчук и Беляус пополнили фондовое собрание Музея-заповедника «Калос Лимен»

 

Все артефакты, переданные музею по итогам прошедшего полевого сезона, представляют большой научный интерес. Предстоит кропотливая работа по изучению и исследованию предметов. Материалы уже изучаются специалистами, будут оцифрованы и войдут в научный оборот, — отмечают специалисты.

 

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Предметы античных поселений Кульчук и Беляус пополнили фондовое собрание Музея-заповедника «Калос Лимен»

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