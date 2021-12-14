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Предметы из фондовой коллекции Дома-музея А.П. Чехова в Ялте представят в Москве

Предметы из фондовой коллекции Дома-музея А.П. Чехова в Ялте представят в Москве

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 19:56 14.12.2021

Предметы из фондовой коллекции Дома-музея А.П. Чехова в Ялте будут представлены в музее писем — филиале Музея-заповедника «Мелихово» в подмосковном городе Чехов. Новая экспозиция «Детвора», посвященная творчеству великого классика, включает и 4 предмета из коллекции ялтинского музея писателя.

Посетители смогут увидеть подлинный кувшин, найденный знаменитым исследователем Н.М. Пржевальским в песках средней Азии и подаренный им впоследствии ялтинской знакомой Чехова Н.А. Терновской. Кроме того, в витринах будет выставлен уникальный поплавок, «дикобразово перо» — по атрибуции сотрудников Музея-заповедника «Мелихово», принадлежавший непосредственно писателю и употребляемый им при рыбной ловле. Тему путешествий в выставке продолжит еще один ялтинский экспонат — карманный атлас 1893 года, который сопровождал супругу Чехова Ольгу Книппер в путешествиях, в том числе и с Антоном Павловичем, а также подлинный сборник «Детвора» из личной библиотеки драматурга, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Предметы из фондовой коллекции Дома-музея А.П. Чехова в Ялте представят в Москве Предметы из фондовой коллекции Дома-музея А.П. Чехова в Ялте представят в Москве

Выставку можно будет посетить с 15 декабря по 15 июня в музее писем — филиале Музея-заповедника «Мелихово» в городе Чехов.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Предметы из фондовой коллекции Дома-музея А.П. Чехова в Ялте представят в Москве

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