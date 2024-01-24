Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в Крыму: итоги 2023 года

В 2023 году в департамент труда и социальной защиты населения администрации Симферополя поступило более 6 тысяч заявлений о предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми. Об этом сообщила начальник структурного подразделения Диана Фератова. По её данным, за прошлый год по различным вопросам предоставления мер социальной поддержки симферопольцам, воспитывающим детей, департаментом оказано 31 500 консультаций.

С заявлениями о предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми обратилось 6 274 граждан, из которых принято положительных решений о назначении пособий по 4 339 заявлениям, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Диану Фератову.

На 31.12.2023 на учете состояло: