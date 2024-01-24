Фото: zanmsk.ru
Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в Крыму: итоги 2023 года
Опубликовал: КрымPRESS
в Актуально
14:27 24.01.2024
социальная сфера Крыма и Севастополя 2024-01-24
В 2023 году в департамент труда и социальной защиты населения администрации Симферополя поступило более 6 тысяч заявлений о предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми. Об этом сообщила начальник структурного подразделения Диана Фератова. По её данным, за прошлый год по различным вопросам предоставления мер социальной поддержки симферопольцам, воспитывающим детей, департаментом оказано 31 500 консультаций.
С заявлениями о предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми обратилось 6 274 граждан, из которых принято положительных решений о назначении пособий по 4 339 заявлениям, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Диану Фератову.
На 31.12.2023 на учете состояло:
- 2 734 получателя пособия на ребенка одинокой матери;
- 384 получателя ежемесячной денежной выплаты при рождении в семье третьего или последующего ребенка;
- 254 получателя ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет;
- 1 159 получателей государственной социальной помощи на основании социального пособия и 109 в виде социального контракта;
- 1 039 получателей денежной компенсации затрат на приобретение школьной формы.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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