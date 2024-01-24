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Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в у: итоги 2023 года
Фото: zanmsk.ru

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в Крыму: итоги 2023 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:27 24.01.2024

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  • 2 734 получателя пособия на ребенка одинокой матери;
  • 384 получателя ежемесячной денежной выплаты при рождении в семье третьего или последующего ребенка;
  • 254 получателя ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет;
  • 1 159 получателей государственной социальной помощи на основании социального пособия и 109 в виде социального контракта;
  • 1 039 получателей денежной компенсации затрат на приобретение школьной формы.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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