Предпоследняя миля: что происходит с товарами до того, как они попадают на склады маркетплейсов

Когда мы заказываем товар онлайн, редко задумываемся, как он оказался на складе маркетплейса. Всё внимание приковано к финальному этапу — курьеру с посылкой у двери или посылке в пункте выдачи. Но есть и другой путь, менее заметный, но не менее важный: этап между производством и появлением товара в каталоге. Именно здесь включается так называемая «предпоследняя миля» — логистическая операция, без которой ни одна посылка не попадёт в зону сборки заказов. И если набрать в поисковике запрос « доставка товаров до ozon » и другие маркетплейсы, можно обнаружить десятки предложений от специализированных служб, которые ежедневно решают эту задачу для тысяч продавцов по всей стране. Они забирают коробки у предпринимателей на дому, в гараже или на производстве и привозят их точно в срок на фулфилмент-центр — с правильной маркировкой, в заранее забронированном временном слоте и без штрафов за нарушение регламента. И хотя об этой части логистики почти не говорят, именно она определяет, появится ли товар в каталоге завтра или только через неделю — а значит, купит его клиент или уйдёт к конкуренту.

Почему продавцу сложно доставить товар самому

Представьте: вы шьёте сумки на заказ в Казани и решили выйти на Озон. Собрали первую партию — 30 штук. Теперь нужно доставить их на склад маркетплейса под Москвой. Казалось бы, вызвать курьера или отправить транспортной компанией — и дело в шляпе. Но на практике возникает цепочка подводных камней.

Во-первых, Озон и другие маркетплейсы принимают товар только в строго определённое время — так называемый «слот». Его нужно бронировать в личном кабинете за несколько дней. Если опоздать на 15 минут — слот сгорает, и партию не примут. Во-вторых, к моменту прибытия груз уже должен быть подготовлен по жёсткому регламенту: каждый товар — в индивидуальной плёнке, с наклеенным штрихкодом от маркетплейса, коробка — с наклеенной транспортной накладной. Ошибка в одном символе штрихкода — и системе партия будет неизвестна, приёмка остановится. В-третьих, склады расположены в промзонах, куда обычному автомобилю не всегда легко проехать, а стоять с грузом у ворот запрещено — штраф до 5000 рублей.

Именно поэтому многие продавцы, особенно начинающие, предпочитают передать эту задачу специалистам. Курьерская служба по доставке до склада маркетплейса берёт на себя не просто транспортировку, а полный цикл подготовки и сопровождения груза.

Как это работает на практике: от звонка до подтверждения приёмки

Процесс выглядит линейно, но внутри — множество точек контроля. Вот как это происходит в типичном случае:

заказ и согласование — продавец оставляет заявку через мессенджер или на сайте сервиса: указывает адрес забора, количество коробок, вес и дату, к которой товар должен быть на складе Озон. Оператор уточняет детали: нужна ли помощь с упаковкой, есть ли хрупкие товары, требуется ли нанесение штрихкодов.

забор товара — курьер приезжает в оговорённое время на легковом автомобиле или грузовом фургоне (в зависимости от объёма). Если продавец не успел подготовить посылки, курьер может помочь: распечатать штрихкоды с телефона, упаковать товар в плёнку, правильно оформить коробку. Многие службы держат в машине запас плёнки, скотча и принтер для этикеток.

дорога до склада маршрут прокладывается с учётом пробок и времени прибытия в слот. Опытные курьеры знают, что на склад в Подмосковье лучше выезжать в 5 утра, чтобы избежать утреннего затора на МКАД, а на склад в Екатеринбурге — не приезжать в обед, когда идёт массовая приёмка от крупных поставщиков.

приёмка на складе — курьер проходит регистрацию, ставит машину в зону разгрузки, передаёт коробки сотруднику склада. Тот сканирует накладную, затем поштучно сканирует каждый товар. Если всё совпадает — в личном кабинете продавца появляется статус «Товар принят». Если нет — курьер связывается с продавцом и решает проблему на месте: перепечатывает этикетку, дополняет документы.

подтверждение — после завершения приёмки курьер отправляет продавцу скриншот из системы Озон с подтверждением и чек-лист: сколько единиц принято, сколько отклонено, причины отклонений. Это закрывает цикл и даёт продавцу уверенность, что товар уже «в игре».

Среднее время от забора до подтверждения приёмки — от 4 до 12 часов в пределах одного города и от 1 до 3 дней для межрегиональных поставок. Для продавца это означает, что партия, отправленная сегодня утром, уже завтра утром будет доступна к продаже.

Что может пойти не так и как службы минимизируют риски

Даже при простой на первый взгляд задаче — отвезти коробку с точки А в точку Б — возникает множество точек сбоя. Вот самые частые проблемы и как с ними справляются профессиональные службы:

проблема : продавец неправильно распечатал штрихкоды — использовал обычную бумагу вместо термоэтикетки, и сканер на складе не читает код.

решение : курьеры возят с собой портативные термопринтеры и запас этикеток. На месте перепечатывают нужное количество за 2-3 минуты.

проблема : слот забронирован на 11:00, а из-за ДТП на трассе курьер подъезжает в 11:20 — склад отказывает в приёмке.

решение : опытные службы всегда бронируют слот с запасом по времени и заранее предупреждают склад о возможной задержке. У многих операторов есть прямые контакты с администраторами приёмки — это помогает договориться о 10-15 минутах лояльности.

проблема : в партии 50 единиц, а в системе маркетплейса заявлено 52 — склад приостанавливает приёмку до выяснения.

решение : перед выездом курьер вместе с продавцом сверяет количество по накладной. Если расхождение обнаружено, корректирует заявку в личном кабинете продавца ещё до отправки.

проблема : товар хрупкий (стеклянные банки, керамика), а при транспортировке без разделителей бьётся.

решение : курьеры используют перегородки из картона, воздушно-пузырчатую плёнку из багажника и даже импровизируют разделители из старых газет — главное, чтобы товар дошёл целым.

Эти «мелочи» и составляют разницу между любительской доставкой и профессиональной. Для продавца они означают одно: меньше стресса, меньше штрафов, быстрее пополнение остатков в каталоге.

Кто сегодня пользуется такими услугами

Стереотип, что доставкой до складов занимаются только крупные поставщики, давно устарел. Сегодня основные клиенты специализированных служб — это:

м икропредприниматели и хобби-продавцы, которые шьют одежду, делают украшения или косметику дома. У них нет логистического отдела, а партии небольшие — от 5 до 50 единиц. Для них вызов курьера за 800-1500 рублей выгоднее аренды машины и потери рабочего дня.

икропредприниматели и хобби-продавцы, которые шьют одежду, делают украшения или косметику дома. У них нет логистического отдела, а партии небольшие — от 5 до 50 единиц. Для них вызов курьера за 800-1500 рублей выгоднее аренды машины и потери рабочего дня. региональные производители — пекарни, сыроварни, фермерские хозяйства, выходящие на федеральные маркетплейсы. Им нужно регулярно отправлять скоропортящиеся товары в Москву или Санкт-Петербург, и надёжность доставки критична. Интернет-магазины на старте, которые только осваивают маркетплейсы и ещё не настроили собственную логистику. Они тестируют спрос малыми партиями и не хотят ввязываться в сложности приёмки.

Экономический расчёт прост. Допустим, продавец тратит полдня на самостоятельную доставку: бензин, парковка, ожидание в очереди на складе, риск штрафа за ошибку в документах. Время предпринимателя стоит дорого — за эти 4 часа он мог бы подготовить новую партию или ответить клиентам. Аутсорсинг «предпоследней мили» освобождает его для главного — создания и продвижения товара.

Рынок без гигантов: локальные команды вместо федеральных сетей

В отличие от курьерской доставки конечному покупателю (где доминируют СДЭК, «Почта России», «Боксберри»), сегмент доставки до складов маркетплейсов раздроблен. Здесь почти нет федеральных игроков — в основном работают локальные команды из 5–20 курьеров, покрывающие один или несколько городов. Такая структура объясняется спецификой задачи: нужно знать каждый склад Озон, Wildberries и других площадок в своём регионе — где находится вход для поставщиков, как работает пропускная система, с кем можно договориться при мелких нарушениях регламента.

Некоторые службы специализируются только на Озон, другие работают со всеми крупными площадками. Есть и узкие ниши: например, доставка только скоропортящихся товаров с соблюдением температурного режима или только крупногабаритных изделий (мебель, техника).

Интересно, что многие такие службы появились буквально 2-3 года назад — как побочный бизнес у тех, кто сам был продавцом на маркетплейсах и столкнулся с проблемой доставки. Поняв боли коллег, они запустили услугу для других. Сегодня этот сегмент продолжает расти вместе с рынком онлайн-торговли: по оценкам экспертов, к 2026 году до 40% продавцов на маркетплейсах будут использовать внешние логистические сервисы для этапа доставки до склада — против 15-20% в 2023 году.

Что будет дальше: исчезнет ли ниша с развитием технологий

Некоторые предполагают, что с автоматизацией приёмки и упрощением регламентов потребность в посредниках отпадёт. Но эксперты скептичны. Чем крупнее становится маркетплейс, тем строже его требования к поставщикам — это вопрос масштабируемости. Если сегодня Озон обрабатывает сотни тысяч посылок в день, завтра их будет миллион, и любая ошибка на этапе приёмки будет тормозить всю систему. Значит, регламенты станут только жёстче, а не мягче.

При этом технологии могут изменить формат услуги. Уже сейчас отдельные службы тестируют приложения, где продавец сканирует товар камерой телефона, а система автоматически проверяет соответствие штрихкодов и упаковки. В будущем возможно появление «умных» коробок с датчиками, которые сами сообщают о местоположении и условиях хранения. Но суть останется той же: кто-то должен физически доставить товар от продавца до склада — и сделать это так, чтобы система приняла его без вопросов.

Невидимый двигатель онлайн-торговли

«Предпоследняя миля» остаётся в тени не потому, что она неважна, а потому, что когда она работает хорошо — её не замечают. Товар просто появляется на складе вовремя, без сбоев, и сразу становится доступен покупателю. Но за этой простотой стоит целая инфраструктура из курьеров, операторов, принтеров этикеток и знания регламентов конкретных складов.

Доставка товаров до складов маркетплейсов — это не просто транспортировка. Это сервис, который снижает барьер входа для малого бизнеса в онлайн-торговлю, экономит время предпринимателей и делает экосистему маркетплейсов более устойчивой. И хотя об этой части логистики редко пишут заголовки, именно она позволяет тысячам продавцов — от мастериц с Авито до региональных производителей — конкурировать на равных с крупными брендами. В этом и заключается главная ценность «невидимой» логистики: она делает возможным то, что без неё было бы слишком сложным, дорогим или просто невозможным.

