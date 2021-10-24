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Предприятие-инвестор в Симферопольском районе в два раза увеличило выпуск бетонных изделий
Фото: КРРК

Предприятие-инвестор в Симферопольском районе в два раза увеличило выпуск бетонных изделий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Инвестиции в Крым 20:29 24.10.2021

В Симферопольском районе предприятие «Актив групп» в январе-сентябре 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в два раза увеличило выпуск тротуарной плитки, бортового камня и других бетонных изделий. Об этом сообщает Корпорация развития Республики Крым (КРРК).

Объемы производства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в два раза, благодаря запуску в работу одновременно двух линий по выпуску тротуарной плитки и бортового (бордюрного) камня, — сообщил КРРК технический директор «Актив групп» Алексей Бармин.

По его словам, на предприятии установлены и работают автоматизированные линии способные производить порядка 3 тыс. кв. метров тротуарной плитки и до 10 км бордюрного (бортового) камня в сутки. Все сырье, кроме каменной крошки и цемента, используется местное.

Предприятие занимает, по собственным оценкам, порядка 60% производства тротуарной плитки и бордюрного камня в Республике Крым. На предприятии создано 109 рабочих мест.

В КРРК подчеркнули: инвестор выполнил и социальные обязательства по ремонту двух сельских школ в Симферопольском районе.

Предприятие-инвестор в Симферопольском районе в два раза увеличило выпуск бетонных изделий

Фото: КРРК

Предприятие-инвестор в Симферопольском районе в два раза увеличило выпуск бетонных изделий

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