Предприятие «Крым-Фармация» одним из первым включилось в нацпроект «Производительность труда»

Госпредприятие «Крым-Фармация» стало первым предприятием в сфере торговли и здравоохранения, на котором будет реализован национальный проект «Производительность труда». Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Предприятие первое в сфере торговой деятельности, которое приступает к участию в национальном проекте. Это очень важно, с учетом задач сегодняшнего дня, которые ставит Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксёнов по снабжению жителей полуострова лекарственными препаратами и приобретает особое значение в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, — рассказала Ирина Кивико.

По её словам, в настоящее время в Крыму, национальный проект «Производительность труда» реализуется на 25 предприятиях, а до 2024 года их количество планируется довести до 42.

Показатель, которого мы хотим достичь, это увеличение производительности труда минимум на 30% за три года, к концу реализации проекта. Помощь в реализации оказывают специалисты Федерального центра компетенций и Регионального центра компетенций при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым, – подчеркнула вице-премьер.

Специалисты федерального и регионального центра компетенций ознакомили с перспективами, которые открываются перед участниками нацпроекта на примере крымских предприятий, успешно реализующими проект по повышению производительности труда.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение темпов роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год, а также прирост производительности труда, который должен составлять более 20%. Срок реализации программы – до 2024 года. Внедрение данной программы возможно на предприятии с выручкой от 400 миллионов в год.

СПРАВКА: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация» создано распоряжением Совета министров от 22 августа 2014 года. Аптечная сеть ГУП РК «Крым-Фармация» участвует в реализации программ льготного лекарственного обеспечения жителей Республики Крым. По всей территории республики сейчас работают 98 аптек. Всего в организации трудоустроены 533 сотрудника, из них в центральном аптечном складе работают 78 человек, в управлении предприятия — 153 работника, на базе спецмедснабжения — 30 человек, в работе аптечной сети задействовано 272 человека.

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.