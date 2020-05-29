Предприятие «Крымэнерго» предъявило иск на 1 млрд. рублей организатору энергетической блокады в 2015 году

ГУП РК «Крымэнерго» предъявило иск на 1 млрд. рублей бывшему вице-премьеру Республики Ленуру Ислямову, обвиняемому в создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности России, а также организации диверсии, приведшей к энергетической блокаде полуострова в 2015 году, которую называют «блэкаут». Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Материалы уголовного дела по обвинению Ислямова поступили в суд 17 апреля 2020 года, 29 апреля было принято решение о назначении предварительного слушания. 25 мая на первом судебном заседании стало известно, что потерпевшими по этому делу признаны девять юридических лиц.

Иск к Ислямову подан от предприятия «Крымэнерго» на сумму более 1 млрд. рублей, — уточняет ТАСС .

В пресс-службе «Крымэнерго» ТАСС подтвердили, что иск к Ислямову от предприятия подан.

Да, иск подан в отношении Ислямова. Сумма более 1 млрд. рублей. В этот иск включены расходы и на топливо, и на эксплуатацию генераторов, которые были задействованы для обеспечения электроэнергией потребителей, другие потери и риски, — сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что все эти претензии будут «подтверждены в суде документально».

54-летний Ленур Ислямов в 2014 году выехал на Украину и создал в Херсонской области незаконное вооруженное формирование — крымскотатарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана. Батальон был создан с целью блокады Крыма со стороны Украины, а также для вооруженной борьбы за возвращение Крымского полуострова в состав Украины.

Ислямова в Крыму считают одним из организаторов подрыва ЛЭП на территории Украины, в результате которого Крым в ночь на 22 ноября 2015 года оказался обесточенным. По данному факту на полуострове возбуждено уголовное дело по статье «диверсия».