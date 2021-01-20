Предприятия АПК Крыма, пострадавшие в связи с COVID-19 в 2020 году, получили более 168 млн рублей

168.1 миллионов рублей господдержки получили крымские предприятия, пострадавшие в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году.

Получателями средств господдержки стали 57 организаций агропромышленного комплекса республики, по таким отраслям, как «Рыболовство любительское и спортивное», «Рыбоводство», «Производство пищевых продуктов» и «Производство напитков», — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам Андрея Рюмшина, для обеспечения устойчивого развития всех отраслей экономики и социальной стабильности в регионе, Министерство дополнило Перечень видов деятельности, которые наиболее пострадали в условиях пандемии, а также видов организационно-правовых форм юридических лиц, которые имеют право на получение мер поддержки за апрель и май 2020 года.

Из-за ограничительных мер предприятиям пришлось работать в сложнейших экономических и логистических условиях.

Чтобы обеспечить продовольственную безопасность и бесперебойную поставку продуктов для населения, а также в целях поддержания непрерывного производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия предприятия АПК республики работали в режиме нон-стоп, — подчеркивает вице-премьер.

Заместитель Председателя Правительства РК акцентировал внимание на том, что для бесперебойного обеспечения продуктами питания населения республики, предприятия отрасли предприняли все меры для стабильной работы производств. На особом контроле ведомства находится исполнение требований Роспотребнадзора в период ограничительных мер.