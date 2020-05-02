Предприятия Крыма должны подать заявку-уведомление, чтобы войти в спецреестр на получение разрешения на работу

Чтобы войти в специальный реестр на получение разрешения на работу, крымские предприятия должны подать заявку-уведомление до 5 мая. Речь идёт о компаниях, которым разрешено работать в соответствии с Указом Главы РК. На данный момент уведомления о возобновлении работы в мае подали 4128 предприятий.

На сегодня мы говорим, что если данных о предприятии в этом реестре нет, то предприятие работать не имеет право. Просим всех, даже тех, чьи сферы ранее попадали под разрешение работать, подать заявку ещё раз, — цитирует Управление информации и пресс-службы Главу Республики Крым Сергея Аксёнова.