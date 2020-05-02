Руководители крымских фирм и предприятий, не забудьте подать уведомление о своей работе

Подробнее о «не лишней бумаге».

Казалось бы, есть и Указ Главы РК, в котором определены сферы разрешенного бизнеса и производства, названия предприятий, и Распоряжение Совмина Крыма… Но еще одна бумага очень даже «не лишняя». Это заявка-уведомление. На 2 мая такое уведомления о возобновлении работы подали 4 128 предприятий.

В Совмине РК уверяют: есть те, кто не подают уведомления, ссылаясь на то, что им и ранее было дано право осуществлять свою деятельность.

Повторюсь, все без исключения предприятия и индивидуальные предприниматели обязаны подавать уведомление. Это относится и к тем, кто ранее осуществлял свою деятельность, и к системообразующим предприятиям и организациям, — заявил глава Совмина Республики Юрий Гоцанюк.

Нет уведомления? Нарушение. Нарушение? Либо штраф, либо приостановка деятельности.

Председатель Совета министров РК сообщил о том, что вчера были выявлены нарушения в Симферополе, Евпатории и Джанкое, где предприниматели работали без подачи уведомления, ссылаясь на то, что слышали о разрешении на работу с 1 мая.

Вывод: вот эта самая бумага обязательна к заполнению.

Что с ней делать? Цитируем Указ Главы Крыма:

Направление уведомления, предусмотренного распоряжением Совета министров Республики Крым от 14 апреля 2020года No 444-р «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года No 239», путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie (за исключением исполнительных органов государственной власти Республики Крым, иных государственных органов Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также организаций, обеспечивающих деятельность и (или) обеспечивающих и реализующих функции указанных органов).

Отметим, что сегодня переход по указанной ссылке выдает ошибку 500.