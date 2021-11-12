Предприятия туротрасли Крыма получат федеральные меры поддержки

Воспользоваться федеральными мерами поддержки в индустрии гостеприимства смогут турагенты и туроператоры, экскурсионные компании, гиды, гостиницы и иные средства размещения, санатории, общепит, организаторы выставок, конференций и развлекательных мероприятий, музеи и другие. Как отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, это меры поддержки, которые были востребованы малым и средним туристическим бизнесом в прошлом году.

Первая мера — это безвозмездные гранты на зарплату сотрудникам. Грант составляет один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), то есть 12 тыс. 792 рубля на одного занятого, включая самого индивидуального предпринимателя. Вторая мера поддержки — льготный кредит при условии сохранения занятости (ФОТ 3.0). Такой кредит исчисляется как произведение МРОТ и численности работников заемщика, рассчитанное на 12 месяцев расчетного периода. При этом кредит не может превышать 500 млн рублей. Первые полгода никаких платежей по кредиту производить не нужно, затем можно погашать кредит по льготной ставке 3%, — поясняют в пресс-службе Минкурортов РК.

В Крыму более 15 тысяч субъектов МСП могут получить грантовую поддержку Правительства Российской Федерации в размере МРОТ на каждого работника (МРОТ 12 792 руб.), в том числе представители турбизнеса. Заявки принимаются с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. Выплаты начнут поступать с 15 ноября.

Как ранее отметил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, сфера туризма входит в число отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии коронавируса, тем не менее даже в этих условиях Крым закончил курортный сезон с хорошими результатами.

В период пандемии легально работающий турбизнес Крыма может получить все действующие государственные меры поддержки. Это МРОТ на каждого сотрудника, льготные кредиты, налоговые преференции и безвозмездные гранты Ростуризма. Все это позволяет сохранять трудовые коллективы и снивелировать часть негативного воздействия на работу отрасли во время ограничений, — цитирует пресс-служба Министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

Проверить право на получение субсидии на нерабочие дни субъектами МСП и СОНКО, ведущими деятельность в отраслях российской экономики, требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции можно по ссылке: https://service.nalog.ru/subsidy3-2/

По информации пресс-службы Министерства курортов и туризма РК