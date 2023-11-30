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Предприниматель-крымчанин стал лучшим молодым предпринимателем России

Предприниматель-крымчанин стал лучшим молодым предпринимателем России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:30 30.11.2023

Руслан Гевондян из Крыма одержал победу в конкурсе «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России-2023» – занял третье место в номинации «Классическое предпринимательство».

Победители конкурса – перспективные молодые предприниматели, за которыми будущее бизнеса нашей страны. От всей души поздравляю Руслана Рубеновича Гевондяна с почетным третьим местом в номинации «Классическое предпринимательство», — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров – министра финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Организатором Всероссийского конкурса «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России-2023» выступает Росмолодёжь.Бизнес. Соревнования проводились в двух лигах — «Молодой предприниматель» и «Молодежь с идеями».

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Руслан Гевондян занимается продажей строительных материалов и экипировки для единоборств. Ранее в 2023 году он занял первое место в конкурсе «Лучший предприниматель Крыма» в номинации «Молодой предприниматель».

Предприниматель-крымчанин стал лучшим молодым предпринимателем России

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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