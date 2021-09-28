Предпринимателей Крыма научат организации торговли на электронных площадках

Фонд поддержки предпринимателей Крыма организовал образовательный курс для предпринимателей региона по торговле на электронных площадках или маркетплейсах. Об этом сообщила заместитель вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

В рамках данного курса слушатели на практических примерах от приглашенных экспертов рынка узнают какой маркетплейс выбрать для запуска, как создать и настроить личный кабинет поставщика, подготовить продающий контент, решить вопрос логистики и финансов с учетом специфики Крыма, научиться продвигать свои товары и пользоваться аналитикой, — сообщила Ирина Кивико.

По ее словам, предприниматели, пройдя образовательный курс смогут сформировать дорожную карту действий по масштабированию своего бизнеса выйдя на маркетплейсы.

Вице-премьер отметила, что рынок интернет торговли растет стремительно год от года, а после пандемии 2020 года этот рост усилился кратно, что привело многих предпринимателей к пониманию уже довольно старой истины: «Если тебя нет в Интернете – значит тебя нет».

Покупатели все больше привыкают покупать в Интернете, а производители товаров уже не стремятся открывать оффлайн магазины, и объединяют всех – маркетплейсы или электронные торговые площадки.

Образовательный курс по масштабированию бизнеса «Маркетплейсы» состоится 19-20 октября 2021 года в Доме предпринимателя в Симферополе. Курс пройдет в очном формате совершенно бесплатно, в качестве приглашенных экспертов выступит компания «Виллстор» (Москва), спикер Влад Авди. Ожидается, что в нем примут участие более 50 предпринимателей. Влад и его компания уже более 5 лет ведут успешную торговлю на маркетплейсах и развивают уникальную экосистему для других поставщиков обеспечивая все необходимые сервисы для успешной торговли: логистика и упаковка, фотосъемка, реклама и продвижение, управление и аналитика.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Крым реализуется три региональных проекта: создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса; акселерация субъектов малого среднего предпринимательства; создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами.

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.