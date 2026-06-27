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Предпринимателей Крыма не будут штрафовать за сбои в системе маркировки «Честный знак»

Предпринимателей Крыма не будут штрафовать за сбои в системе маркировки «Честный знак»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:41 27.06.2026

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о мерах, принятых для снижения административной нагрузки на крымский бизнес. Так, предпринимателей не будут штрафовать за нарушения, связанные с работой государственной системы маркировки «Честный знак», в случае если те были вызваны перебоями в работе интернета и других каналов связи на территории республики.

Как уточнил Сергей Аксёнов, речь идет о временных сложностях в функционировании отдельных сервисов системы, которые используются производителями, поставщиками и продавцами товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Возникшие технические ограничения могут затруднить выполнение ряда обязательных процедур, предусмотренных системой. Для предотвращения негативных последствий для бизнеса и обеспечения стабильности производственных и логистических процессов Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проинформировало контрольные и надзорные органы о необходимости учитывать сложившуюся ситуацию при проведении проверок торговых объектов республики, – отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов резюмировал:

Принятые меры помогут снизить административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить бесперебойное снабжение крымчан необходимыми товарами в полном объеме.

СПРАВКА. «Честный знак» – это государственная система маркировки и прослеживания товаров из разных категорий. Маркируется молочная продукция, упакованная вода, одежда, обувь, парфюмерная продукция, табачные изделия, лекарства, фотоаппараты, автопокрышки и шины. В рамках эксперимента к этим товарам добавили пиво и пивные напитки, биологически активные добавки к пище, антисептики, велосипеды и кресла-коляски. Маркировка представляет собой нанесение специального кода на упаковку и внесение этой единицы товара в базу данных. Основная задача системы – повысить уровень безопасности, снизить количество контрафакта и некачественных аналогов. Цифровой код гарантирует подлинность и качество товара.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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